13 липня, 12:00 - пресконференція на тему: “Законопроєкт №3618 "Про рієлтерську діяльність в Україні”. Обговорення ймовірних негативних наслідків для суспільства".

Організатор: Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

Учасники: Ярослав Юрчишин - народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань запобігання корупції Верховної Ради України; Тетяна Хутор - голова Неурядової організації «Інститут законодавчих ідей»; Юрій Піта – президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України; Богдан Прохоров – економіст Центру економічної стратегії; Катерина Бутко – голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Коротко. Як повідомляють організатори, народні депутати України виступили ініціаторами законопроєкту №3618 "Про рієлтерську діяльність в Україні”. Законопроєкт був внесений на розгляд до Верховної Ради України 9 червня, а 26 - рекомендований Комітетом з питань економічного розвитку для прийняття за основу в першому читанні.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало експертизу на наявність корупційних ризиків у законопроєкті "Про рієлторську діяльність в Україні". У свою чергу, аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей» здійснив першу антикорупційну експертизу законопроєкту, яка містить висновки щодо наявності корупційних ризиків: https://rge9.izi.institute/conclusion/proekt-zakonu-pro-riyeltersku-diyalnist-v-ukrayini/ .

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