7 липня, 12:00 - Хода ветеранів в День Незалежності України 24 серпня 2020 року”

Організатор: ВГО "Об’єднані Війною. 90-й батальйон".

Співорганізатори: Громадські організації ветеранів АТО України.

Учасники: Віталій Баранов - голова ВГО “Об’єднані Війною. 90-й батальйон”; Володимир Примаченко - начальник Відділу у м. Києві Міністерства у справах ветеранів України; Сергій Тріскач - “Українська асоціація інвалідів АТО”; Сергій Куніцин - голова Консультативної ради в справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України; Вадим Струневич - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Віктор Шевченко - ГО “Цивільний корпус добровольчих батальйонів”; Сергій Кальмук - радник голови Рівненської обласної державної адміністрації в справах ветеранів; Андрій Пастушенко - “Добровольчий Рух ОУН”; Анатолій Фатєєв - Національне об`єднання ветеранів-інвалідів; Інеса Роговська - волонтер, модератор.

Теми до обговорення:

- Організація та проведення Ходи ветеранів у День Незалежності України 24 серпня 2020 року задля об’єднання ветеранської спільноти.

- Обговорення питання проведення Ходи ветеранів в День Незалежності України з представниками громадських організацій з регіонів України (через сервіс відеозв’язку ZOOM).

- Звернення до ветеранських спілок України про об’єднання ветеранської спільноти заради збереження України.

Коротко. Мета заходу - донести до громадян України погляди та думки ветеранів АТО щодо проведення Ходи ветеранів в День Незалежності України 24 серпня 2020 року задля об’єднання ветеранів з метою збереження цілісності, суверенітету та незалежності України.

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