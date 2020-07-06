Захист прав людей похилого віку. Онлайн-круглий стіл та відкриття фотовиставки "Старіння. Суспільство для всіх"

6 липня, 11:00 - онлайн-круглий стіл на тему: “Захист прав людей похилого віку”.

Організатори: Посольство Республіки Словенія в Україні; Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Учасники: Галина Третьякова - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Й.В. Томаж Менцін - Посол Республіки Словенія в Україні; проф. д-р Клаудіа Малер - незалежний експерт ООН з питань прав людей похилого віку, Німецький інститут з прав людини; Михайло Цимбалюк - народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Наталія Королевська - народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Й.В. Елена Летісія Мікусінскі - Посол Аргентинської Республіки; Й.В. Андре Йоханнес Гроєневальд - Посол Південно-Африканської Республіки; Борис Лебедцов – заступник міністра соціальної політики України; Володимир Толкач - начальник відділу прав людини і Ради Європи Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України; Олена Тишкевич – радниця з правових питань Представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні; Олена Степаненко – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав; Григорій Осовий – голова СПО об’єднань профспілок, голова Федерації профспілок України; Валерія Вершиніна – менеджер програми «Радник з питань ВПО», БФ «Stabilization Support Services»; Олександр Бодриченко – заступник директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради; Анастасія Одінцова - координатор адвокації Благодійного Фонду «Право на захист»; Лідія Ткаченко – провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи, кандидат економічних наук; Люсія Сачине - голова правління ромських ГО Житомирщини, член Ромської ради України, член Ради Національних меншин України, керівник Центру юридичної допомоги для учасників АТО і ООС; Анна Тулякова – експерт з пенсійної реформи Економічної експертної платформи, член громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Віолета Артемчук – координаторка Гарячої лінії ГО “Донбас СОС”.

Коротко. За ініціативи Посольства Республіки Словенія в Україні в Укрінформі буде відкрито фотовиставку "Старіння. Суспільство для всіх". Також у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів буде проведено круглий стіл у форматі відеоконференції.

Виставка та круглий стіл покликані привернути увагу до проблеми старіння населення та викликів у сфері забезпечення основоположних прав людей похилого віку. В обговоренні візьмуть участь українські та іноземні спікери. Зокрема, проблематику на міжнародному рівні представить д-р Клаудіа Малер, незалежний експерт ООН з питань прав людей похилого віку.

Запитання до спікерів приймаються до 18:00 год 3 липня на електронну адресу: perepelytsia-o@rada.gov.ua

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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