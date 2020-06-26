«Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки». Презентація видання Центру Разумкова

26 червня, 11:30 - презентація видання Центру Разумкова «Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки».

Організатор: Центр Разумкова.

Учасники: Юрій Якименко - президент Центру Разумкова; Василь Юрчишин - директор економічних і соціальних програм; Ольга Пищуліна - провідний експерт соціальних і гендерних програм; Віктор Замятін - директор політико-правових програм; Михайло Пашков - співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки; Петро Стецюк - науковий консультант з правових питань; Даніель Зайберлінг - директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві; Олексій Гарань - науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва.

Коротко. У дослідженні представлено результати здійсненого експертами Центру Разумкова аналізу розвитку ситуації в країні та дій Президента В. Зеленського за рік діяльності в таких сферах, як безпека і оборона, зовнішня політика, внутрішня і правова політика, економіка, енергетика, соціальна сфера, гуманітарна політика.

У виданні також публікуються дані загальнонаціональних соціологічних опитувань щодо оцінок громадянами діяльності нової влади. Видання здійснено за фінансового сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Ознайомитись зі змістом можна на сайті Центру Разумкова за посиланням:

http://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Rik_diyalnosti_Prezydenta.pdf

Представників ЗМІ запрошуємо до перегляду заходу в режимі онлайн.

Запитання до спікерів приймаються до 09:00 26 червня на електронну адресу: press@razumkov.org.ua

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