Лісосмуги від А до Я. Про відновлення та реконструкції полезахисних лісових смуг в Україні

18 червня, 15:00 - національний круглий стіл на тему: «Лісосмуги від А до Я»

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Оксана Девіс - координаторка проєкту ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України»; Наталія Ключник - виконавча директорка Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об'єднаних громад України», модератор; Віталій Сисун - експерт з земельних питань Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України; Сергій Шматенко - голова Виноградівської ОТГ Херсонської області; Михайло Борозинець - начальник відділу у Сквирському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області; Олександ Сергєєв - провідний спеціаліст з екології відділу земельних відносин Шахівської ОТГ Донецької області; Володимир Гульчак - заступник генерального директора Українського державного проектного лісовпорядного об'єднання ВО «Укрдержліспроект»; Надія Бабанська - голова Мостівської ОТГ Миколаївської області; Валентина Лесик - перший заступник начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства; Руслан Гузенко - перший заступник начальника Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства; Ольга Кузнєцова - голова Токарівської сільської ради Херсонської області; Віктор Брановицький - експерт ФАО з питань законодавчого регулювання управління лісосмугами; Андрій Щедрінов - фермер (Херсонська область); представник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; модератори - Вікторія Михальчук, Наталія Висоцька.

Теми до обговорення:

- Державна політика України у сфері управління природними ресурсами в умовах реформ.

- Цілі та завдання проєкту «Моделі та рекомендації щодо покращення моделей управління захисними лісосмугами відповідно до чинного законодавства».

- Результати реалізації проєкту «Моделі та рекомендації щодо покращення моделей управління захисними лісосмугами відповідно до чинного законодавства».

Панель 1. «Лісосмуги від А до Я. Проблеми проведення інвентаризації земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами»

- Проблеми проведення інвентаризацї земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами у пілотних проектах у Київській, Херсонській та Миколаївській областях.

Панель 2. «Лісосмуги від А до Я. Проблеми проведення лісовпорядних робіт в полезахисних лісових смугах»

- Етапи проведення лісовпорядних робіт у полезахисних лісових смугах та виявлені проблеми у пілотних проектах у Київській, Херсонській та Миколаївській областях.

Панель 3. «Лісосмуги від А до Я. Економічна ефективність утримання, відновлення та реконструкції полезахисних лісових смуг»

- Презентація моделей управління полезахисними лісовими смугами.

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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