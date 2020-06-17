Лісосмуги від А до Я. Про відновлення та реконструкції польових лісових насаджень в Україні

17 червня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Лісосмуги від А до Я» щодо відновлення та реконструкції польових лісових насаджень в Україні

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Ірина Ставчук - в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Денис Паламарчук - радник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Оксана Девіс - координаторка проєкту ГЕФ ФАО в Україні; Наталія Ключник - виконавча директорка Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України»; Юрій Гусєв - голова Херсонської ОДА; Наталія Висоцька - заступниця директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького; Андрій Щедрінов - агроном-консультант щодо ґрунтозберігаючих технологій.

Модератор: Вікторія Михальчук - фахівець із комунікацій ФАО в Україні.

Коротко. Протягом 8 місяців національними партнерами та експертами ФАО були напрацьовані рішення щодо ефективного управління лісосмугами в Україні, які будуть представлені та обговорені під час заходу. Захід проходить з нагоди Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами.

Довідково. Захід проводиться Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за підтримки Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України», в рамках проєкту ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України», що реалізується за фінансування Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Акредитація на онлайн-брифінг за посиланням: https://bit.ly/17-06-pressevent

Брифінг відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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