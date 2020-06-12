12 червня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Міністерство оборони України. 100 днів діяльності Уряду: що зроблено?»

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Андрій Таран - міністр оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

· Захист територіальної цілісності України

- Початок розроблення Плану оборони України.

- Проект Стратегії воєнної безпеки України.

- Опрацювання Стратегічного оборонного бюлетеня України

· Впровадження стандартів НАТО

- Удосконалення структури апарату Міноборони

- Відокремлення посад Головнокомандувача та начальника Генерального штабу. Переведення Генерального штабу Збройних Сил України на типову структуру штабів збройних сил держав - членів НАТО.

- Формування Командування об’єднаних сил, Командування Військ зв’язку та кібербезпеки, Командування Сил підтримки, Командування Медичних сил Збройних Сил України

· Забезпечення Збройних Cил озброєнням і військовою технікою

- Поставка до ЗСУ щонайменше 530 одиниць нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, а також більше 3 млн штук боєприпасів.

- Прийняття з початку року на озброєння та допущення до експлуатації 20 високотехнологічних зразків озброєння та військової техніки. Державні випробування 12 новітніх та модернізованих зразків озброєння та військової техніки

· Військова служба та комплектування Збройних Cил України

- Введення нових військових звань, які відповідають стандартам НАТО.

- Скорочення 17 генеральських посад.

- Реформування системи забезпечення житлом військовослужбовців

· Недопущення поширення COVID-19 у Збройних Cилах України

- Жорсткий санітарно-епідеміологічний контроль у Збройних Силах України (розгорнуто понад 360 ізоляторів загальною місткістю на близько 9 тисяч ліжко-місць).

- Забезпечення особового складу засобами індивідуального захисту, дезінфекції та антисептиками.

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