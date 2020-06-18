Про першу річницю прийняття Конвенції МОП № 190 та Рекомендації МОП № 206 про викорінення насильства та домагань в світі праці

18 червня, 10:00 - онлайн-конференція, присвячена першій річниці прийняття Конвенції МОП № 190 та Рекомендації МОП № 206 про викорінення насильства та домагань в світі праці

Організатор: Міжнародна організація праці.

Учасники: представники Міжнародної організації праці, Уряду України та ЦОВВ, організацій роботодавців та об’єднань профспілок, міжнародних організацій.

Довідково. В рамках 108 сесії Міжнародної конференції праці, 21 червня 2019 року було зроблено рішучий крок до викорінення насильства і домагань в світі праці - прийняті Конвенція МОП № 190 і Рекомендація МОП № 206 про викорінення насильства та домагань в світі праці.

Конвенція № 190 та Рекомендація № 206 - перші міжнародні трудові норми, які забезпечують загальну основу для запобігання та викорінення насильства та домагань у сфері праці, включаючи ґендерно зумовлене насильство та домагання. Вперше в міжнародному праві Конвенція включає в себе конкретне визнання права кожного на вільну від насильства та домагань сферу праці, та визначає обов’язок поважати та сприяти реалізації цього права.

Цей день є чудовою нагодою звернути увагу суспільства на викорінення насильства та домагань в світі праці, актуальність Конвенції МОП № 190 в контексті пандемії COVID-19 та досвід впровадження Рекомендації МОП № 200 щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці, що може бути застосований при реалізації положень Конвенції МОП 190 та Рекомендації № 206.​

Запитання до спікерів надсилайте до 15:00 17 червня на електронну адресу: vergeles@ilo.org

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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