“Російський спрут у дії. Кейс “Україна”. Онлайн-презентація звіту

12 червня, 12:00 - онлайн-презентація аналітичного звіту “Російський спрут у дії. Кейс «Україна»

Організатор: Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”.

Учасники: Михайло Гончар - керівник проєкту, президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”; Олександр Сушко - виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”; Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного Співробітництва; Анатолій Пінчук - президент ВГО “Українська Стратегія”; Володимир Кравченко - журналіст, “Дзеркало тижня”; Ярослава Міщенко - журналіст, Укрінформ; Ганна Гопко - голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України VIII скликання.

Довідково. Як зазначають організатори, впливи Росії зсередини України проаналізовані у публікації “Російський спрут у дії. Кейс “Україна”, підготовленій на основі дослідження в рамках проєкту “Російський лобізм в Україні в контексті виборів 2019 року: джерела живлення, канали проникнення, механізми запобігання” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Вона стосується широкого кола питань, пов’язаних як з інформаційними впливами, веденням пропаганди, так і з системною довгостроковою діяльністю, спрямованою на створення неофіційних груп впливу, неурядових організацій, ЗМІ та інших елементів розгалуженої мережі російських впливів у суспільстві та органах державної влади. Розглянуто проблему створення і функціонування бізнес-структур, які живлять відповідні мережі та приховано сприяють поширенню російських впливів у різних сферах суспільного життя та на різних рівнях влади.

Окремі думки, висловлені в аналітичному документі або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору ЄС та Міжнародного фонду “Відродження”.

Додаткова інформація за тел.: (095) 085-9241, e-mail: info@geostrategy.org.ua (Віталій Мартинюк, координатор проєкту).

Презентація відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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