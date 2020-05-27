27 травня, 14:00 - експертне обговорення на тему: «Міжнародний [не] Форум цифрової трансформації шкільної освіти в Україні»

Організатори: ГО «Фонд «Відкрита політика», Науковий ліцей/пансіон «Міжнародна зелена школа ім. Клима Чурюмова».

Учасники: Ірина Жданова - виконавча директорка ГО «Фонд «Відкрита політика», засновниця Наукового ліцею/пансіону «Міжнародна зелена школа ім. Клима Чурюмова», канд.іст.наук; Албінас Даубарас - директор гімназії дистанційної освіти OZO, Вільнюс (Литва); Ірина Єгорченко - громадська діячка, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України, канд. фіз-мат.наук; Світлана Литвинова - в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, старший науковий співробітник, д-р. пед. наук; Mashav - Ізраїль; Ірина Саніна - акторка, мама чотирьох дітей, учасниця Наглядової ради Наукового ліцею/пансіону «Міжнародна зелена школа ім. К. Чурюмова»; Ерік Левіс - вчитель історії, літератури, початкова школа м. Ліонс, штат Нью-Йорк (США); Наталія Сарана - вчитель КНВК-школи N5 (м. Рубіжне), тьютор програми Green STREAM; Любов Найдьонова - член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України з наукової роботи, д-р. псих. наук; представник Міністерства цифрової трансформації.

До участі запрошені: Любомира Мандзій - в.о. міністра освіти і науки України; Вадим Карандій - керівник Інституту розвитку освіти.

Теми до обговорення:

1. Пропозиції до Короткострокової урядової стратегії цифрової трансформації шкільної освіти: погляд Фонду «Відкрита політика» та учасників Міжнародного [не] Форуму цифрової трансформації шкільної освіти в Україні.

2. Дистанційна освіта: виклики для дітей та батьків vs ефективне й цікаве навчання.

3. Рекомендації Міжнародного [не] Форуму цифрової трансформації шкільної освіти в Україні.

Коротко. Фонд «Відкрита політика» ініціює експертне обговорення викликів, ризиків та перспектив дистанційної освіти під час пандемії Covid-19. Мета Міжнародного [не] Форуму цифрової трансформації шкільної освіти в Україні - розпочати публічну дискусію навколо стратегії та плану спільних заходів Україна-ЄС щодо впровадження системи дистанційної освіти.

Зокрема, учасники заходу окреслять виклики, з якими зіштовхуються учні та викладачі під час дистанційної освіти з урахуванням специфіки тимчасово окупованих територій та важкодоступних регіонів. Також вони розглянуть стратегію цифрової трансформації освіти в Україні.

Запитання до спікерів надсилайте на електронну адресу: Openpolicy.org.ua@gmail.com

Експертне обговорення відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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