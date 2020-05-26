Санкції щодо громадян: чи готова держава визнавати власні помилки?

26 травня, 12:00 - онлайн-брифінг, присвячений проблемі помилкового включення громадян до санкційних списків та відсутності механізму оскарження дій органів влади в таких випадках

Організатор: Благодійний фонд «Право на захист».

Спікери: Олег Тарасенко - старший стратегічний юрист БФ «Право на захист»; Юлія Трало - координатор з питань надання правової допомоги БФ «Право на захист».

Коротко. Як повідомляють організатори, після прийняття у 2014 році ЗУ, «Про санкції» постало питання помилок у списках осіб щодо яких застосовуються санкції. Роками до таких переліків потрапляли громадяни, які жодним чином не порушували законодавство України. Це неодноразово підтверджували й представники РНБО. Як результат, в грудні 2019 та травні 2020 року Указами Президента України деякі прізвища були виключені з санкційного списку.

Спікери зауважують, що є ще один механізм розв'язати цю проблему, випробуваний громадськими організаціями — оскарження Указів Президента, які вводять в дію рішення РНБО про накладання санкцій у Верховному Суді. Наскільки цей інструмент дієвий? Чи готова держава визнавати власні помилки щодо громадян? Що робити особам, які внаслідок помилки опинилися під санкціями? Та чи можливо безпечно розв'язати цю проблему? На ці та інші питання намагатимуться надати відповіді спікери.

Брифінг відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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