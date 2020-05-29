Як історичне минуле стає ідеологічним теперішнім? Онлайн-дискусія

29 травня, 12:00 - онлайн-дискусія на тему: «Як історичне минуле стає ідеологічним теперішнім?»

Організатор: Міжнародний центр оборони та безпеки (ICDS) в межах програми «Стійка Україна».

До участі запрошені: Ярослав Грицак - доктор історичних наук, професор Українського католицького університету; Антон Дробович - голова Інституту національної пам’яті України; Сергій Мєтлєв - голова відділу зв'язків з громадськістю та співробітництва Інституту історичної пам’яті Естонії; Костянтин Еггерт - політичний коментатор Deutsche Welle.

Модератор: Дмитро Теперік - виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки (ICDS).

Питання до обговорення:

- Історична пам’ять: монополія істориків чи можливість для активних громадян країн Балтії, Польщі, України та Росії?

- Трагедії XX століття: чи може їх переосмислення сприяти консолідації Європи?

- Як культ Великої вітчизняної війни охопив Росію та чому так і не сталося примирення між «червоними» та «білими»?

- Чому Кремль засекретив архіви Другої світової війни до 2040 року?

Коротко. Як повідомляють організатори, після офіційного початку головування Естонії у Раді Безпеки ООН, голови МЗС Естонії та України Урмас Рейнсалу та Дмитро Кулеба домовилися спільно докладати зусиль задля протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів, зокрема, щодо річниці завершення Другої світової війни.

Поки триває зовнішньополітична боротьба за об’єктивний історичний наратив, не може припинятися експертна дискусія, яка робить свій внесок у побудову мирного та справедливого сприйняття історії. Як історія може стати інструментом для примирення та стабільності, а не зброєю? Що зробити для того, щоб історія лише посилювала національну стійкість, а не загрожувала їй? На ці та інші питання намагатимуться надати відповіді спікери.

Довідково. Міжнародний центр оборони та безпеки (ICDS) - провідний аналітичний центр в Естонії, що спеціалізується на тематиці оборони, безпеки та зовнішньої політики. ICDS прагне стати найбільш авторитетним регіональним аналітичним центром у сфері досліджень з питань безпеки і оборони в Естонії, а також серед партнерів і союзників.

Програма «Стійка Україна» має на меті впровадження стандартів виміру стійкості суспільства та постійне вдосконалення даної системи, відповідно до актуальних чинників та процесів. Команда програми готує до публікації власне дослідження зі стану в інформаційній, комунікаційній та кібербезпеці у південно-східній Україні. Дана програма впроваджується Міжнародним центром оборони та безпеки (ICDS) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Естонської Республіки.

Контактна особа: Ілля Мірошкін, координатор програми «Стійка Україна», тел.: +380506953573, e-mail: resilient.ukraine@gmail.com .

Дискусія відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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