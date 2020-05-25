25 травня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Вперше в Міністерстві оборони вивчається громадська думка щодо конкретного напрямку реформування»

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: полковник Назім Агаєв – начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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