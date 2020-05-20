Економічний вплив COVID-19 на Україну: три сценарії

20 травня, 13:00 - онлайн-презентація оновленого макроекономічного прогнозу впливу коронавірусу на Україну на тему: «Економічний вплив пандемії COVID-19 на Україну»

Організатори: Міжнародна команда економістів Німецької економічної команди (GET, Берлін); Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ).

Учасники: Роберт Кірхнер (Robert Kirchner) - керівник Німецької економічної групи в Україні (GET), Німеччина; Девід Заха (David Saha) - консультант Німецької економічної групи в Україні (GET), Німеччина; Віталій Кравчук - старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), Україна; Вероніка Мовчан - директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), Україна, модератор.

Довідково. Економісти змоделювали три сценарії впливу коронакризи на Україну: оптимістичний, базовий та песимістичний. Сценарії базуються на аналізі внутрішніх та зовнішніх шоків від зупинки секторів економіки, зниження попиту на основні експортні товари України та зменшення грошових переказів з-за кордону.

Мова заходу: англійська – українська (послідовний переклад).

Презентація відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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