21 травня, 11:00 - онлайн-презентація на тему: «Як за два роки змінилася обізнаність про гарантування вкладів та фінансові настрої громадян: результати дослідження ФГВФО»

Організатор: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Учасники: Роберт Бонд - керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Світлана Рекрут - директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Андрій Оленчик - заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Наталія Бондаренко - директор Департаменту комунікацій Національного банку України; Максим Гарус - голова Ради громадського моніторингу при Фонді гарантування вкладів фізичних осіб; Олена Коробкова - виконавчий директор Незалежної асоціації банків України; Інна Волосевич - заступниця директора, дослідницька агенція Info Sapiens; Анастасія Шуренкова - експертка з досліджень, дослідницька агенція Info Sapiens; представники банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: Тамара Савощенко - заступник голови Правління, АБ "УКРГАЗБАНК"; Тарас Кириченко - член наглядової ради, АТ «Ощадбанк»; Андрій Звізло - член Правління, АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Модератор: Ірина Серветник - начальник управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Коротко. Мета заходу - презентувати і обговорити результати дослідження рівня обізнаності користувачів фінансових послуг про гарантування вкладів та змін у фінансовій поведінці, ставленні до банків і заощаджень, що відбулися за останні два роки.

Презентація відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Для отримання посилання на трансляцію заходу необхідно обов’язково зареєструватися до 18:00 20 травня за електронною адресою: InfoUkraineFST@dai.com

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