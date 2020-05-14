14 травня, 13:30 - онлайн-пресконференція на тему: «Всеукраїнський День меланоми»

Організатор: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

До участі запрошені: Раїса Моісеєнко - заслужений лікар України, д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика; Олександр Літус - професор, д.мед.н., завідувач кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л.Шупика; Богдан Литвиненко - президент Українського товариства дерматоонкології, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm, офіційний представник IDS в Україні; Марина Анфілова - д.мед.н., президент Української академії дерматовенерології, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова; Наталія Вовк - лікар-дерматовенеролог, проєкт-менеджер міжнародної медичної освітньої платформи Medical Knowledge Hub.

Коротко. Мета Дня меланоми - підвищення обізнаності населення про меланому та інші раки шкіри. Меланома - це агресивна форма раку, при якій клітини шкіри стають злоякісними (раковими) і можуть швидко поширюватися на інші ділянки тіла, якщо їх не лікувати. Раннє виявлення має вирішальне значення для успіху лікування. Подібна ініціатива є необхідною для профілактики онкологічних станів серед населення.

Захід проходить з нагоди Всеукраїнського дня меланоми, що відбудеться 15 травня. З метою підвищення обізнаності населення щодо раків шкіри та поліпшення доступу до лікування.

Довідково. Заявленні структури-учасники пресконференції:

- Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та кафедра дерматовенерології - провідний державний заклад післядипломної медичної освіти;

- Міжнародна медична науково-освітня платформа Medical Knowledge Hub, що є платформою для післядипломної освіти та професійного вдосконалення для лікарів-дерматовенерологів та суміжних спеціалістів країн СНГ;

- Українське товариство дерматоонкології - незалежна, некомерційна організація, яка займається розробкою та впровадженням сучасних професійних стандартів в дерматоонкологічній галузі;

- Громадська організація «Українська академія дерматовенерології» - професійне об'єднання лікарів дерматологів, венерологів та лікарів естетичної медицини України;

- Клініка персоналізованої медицини EuroDerm, у якій одним із основних напрямків спеціалізації є Клініка пухлин шкіри.

Більше інформації за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1sgnwR1VS_dq2Ses9SmAg3JPcaU7DFXHU?usp=sharing

Додаткова інформація за тел.: +380 44 334 58 10.

Задати питання спікерам можна за електронною адресою : info.medknowhub@gmail.com.

Пресконференція відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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В НМАПО імені Шупика запустили онлайн-консультації на наявність меланоми – завкафедри

Кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика в межах карантину запустила платформу з онлайн-консультування на наявність меланоми, і будь-хто може отримати повноцінну консультацію.

Про це повідомив професор, доктор медичних наук завідувач кафедри дерматовенерології Олександр Літус під час онлайн-пресконференції в Укрінформі з нагоди Всеукраїнського дня меланоми, що відзначається 15 травня.

"Заходячи на сайт академії, можна отримати безкоштовну консультацію працівників кафедри, заповнивши анкету, відправивши фотографію новоутворення. Після цього впродовж двох днів ви отримаєте попередній діагноз. Але кінцевим підтвердженням меланоми або іншого новоутворення має бути безпосередній контакт лікаря з пацієнтом, тобто дерматоскопія і, скоріше за все, біопсія", - сказав Літус.

За його словами, за останні кілька днів було попередньо обстежено вже більше 500 людей, і попередньо фахівці виявили декілька меланом та більше 10-ти базально-клітинних раків шкіри. "Ці люди прийдуть до клініки, дообстежаться, їм це буде видалено, і вони будуть жити довго і щасливо", - сказав професор.

Він закликав українців проводити обстеження новоутворень хоча би раз на рік, адже в Україні в середньому 7-8 людей на 100 тисяч мають таку проблему, як меланома, в середньому щороку діагностується 3 тисячі меланом, а у світі - близько 300 тисяч.

"Ми маємо констатувати, що меланома – це одне з найнебезпечніших захворювань. До 75% людей помирають, якщо у них вчасно не діагностується меланома. А діагностувати її достатньо легко, якщо слідкувати за тим, що у вас з’являються якісь новоутворення або змінюються родимки – колір, розмір, контури. З цим треба йти до лікаря-дерматовенеролога. В Україні медична дерматологічна спільнота вже на тому рівні, коли практично в кожному куточку дерматолог володіє дерматоскопією, щоб з великою вірогідністю правильно поставити діагноз", - зазначив Літус.

Водночас він наголосив: якщо розпочати лікування, коли пухлина на ранніх стадіях, пацієнти виживають у 90-95 відсотках випадках. "Тому рання діагностика конче необхідна для того, щоб подолати цю хворобу", - підкреслив професор.

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