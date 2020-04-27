27 квітня, 11:00 - онлайн-брифінг на тему: «Антикорупційний курс Міністерства оборони України: 7 проблемних питань, що потребують термінового вирішення»

Спікер: Вадим Приймак – полковник юстиції, начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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