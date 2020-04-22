22 квітня, 13:00 - міжнародний круглий стіл в режимі онлайн на тему: «Москва як вигодонабувач від коронавірусу. Як реагувати світу?»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Петро Охотін - політичний консультант; Людмила Долгоновська - співкоординатор Мережі захисту національних інтересів АНТС; Наталія Гебрич - український активіст з Італії; Андрей Новак - політолог із Німеччини; Едуардс Лініньш - політичний оглядач Радіо Латвії; Ростислав Гольцман - ізраїльський журналіст.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Учасники заходу обговорять намагання РФ використати глобальну кризу для виходу з-під санкцій, накладених на неї світовим співтовариством за агресію проти України, формування свого позитивного образу у світі та тиску на нашу країну задля прийняття нею окупації РФ Криму та формального повернення Донбасу на кремлівських умовах. Як слід протистояти світу цій та подібній інформаційним кампаніям Кремля?

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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