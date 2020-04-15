15 квітня, 14:00 - онлайн-брифінг на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці»

Організатор: Київський міський центр зайнятості.

Спікер: Віктор Білич - директор Київського міського центру зайнятості.

Теми до розгляду:

1. Як зареєструватися безробітним під час карантину?

2. Чи виплачується допомога під час карантину?

3. Як змінилася ситуація на ринку праці столиці?

4.Які ще послуги, крім виплати допомоги по безробіттю, надає Київський міський центр зайнятості під час карантину?

Онлайн-брифінг транслюватиметься на Facebook-сторінці Київського міського центру зайнятості за посиланням: https://www.facebook.com/zaynyatist/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

У службі зайнятості максимально спрощено процедуру реєстрації безробітних

В умовах карантину процедура реєстрації безробітних максимально спрощена.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» заявив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Внесеними в законодавство України змінами, відповідними постановами Кабінету міністрів України статус безробітного в цей карантинний період надається особам з першого дня подачі ними документів на реєстрацію в центр зайнятості, за їхньою особистою заявою і без вимог щодо підбору їм відразу підходящої роботи за умови наявності такої роботи в центрі зайнятості. Процедура реєстрації безробітних максимально спрощена. З нею можна ознайомитися на сайті Державної служба зайнятості, а також на сайті Київського міського центру зайнятості», - сказав Білич.

За його словами, кожен громадянин, який має на це відповідне право згідно з законом «Про зайнятість населення», може при бажанні зареєструватися в службі зайнятості.

«Для цього потрібно особі, яка бажає зареєструватися, обрати районну філію служби зайнятості, найбільш зручну з точки зору логістики, для її обслуговування. Це можна зробити, зайшовши на сайт Київського міського центру зайнятості або на сторінку соціальної мережі Фейсбук нашого центру зайнятості. Також є електронна скринька обраної вами філії служби зайнятості будь-якого району міста», - розповів Білич.

Наступним кроком, за його словами, є підготовка заяв.

«Завантажені форми заяви про надання або поновлення статусу безробітного та другої заяви про призначення або поновлення виплат допомоги по безробіттю необхідно роздрукувати, заповнити та підписати. Якщо немає можливості у громадянина здійснити роздрукування заяви з сайту, можна написати заяву власноруч. Зроблені фото або скан копій підписаних заяв надсилати на електронні пошти обраних філій служби зайнятості", - пояснив він.

Білич зазначив, що після закінчення карантину або надзвичайної ситуації, особа яка була зареєстрована у службі зайнятості за спрощеною системою, впродовж перших 10 робочих днів повинна звернутися до служби зайнятості особисто, та подати оригінали документів для надання статусу безробітного.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Спочатку його ввели до 3 квітня, а згодом продовжили до 24 квітня.

У Києві до служби зайнятості звернулися 43 % осіб, що втратили роботу

Із загальної кількості осіб, які звернулися до Київського міського центру зайнятості у період з 12 березня по 13 квітня, 43% тих, хто втратив роботу через карантинні заходи.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» поінформував директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З тих людей, які звернулися за реєстрацією до Київського міського центру зайнятості, а це 4600 осіб з 12 березня по 13 квітня включно, 57% - це громадяни, які звільнилися в докарантинний період, просто своєчасно не зверталися до служби зайнятості, і лише 43% - це ті, які дійсно під час карантинних заходів втратили роботу. Це говорить про те, що громадяни не завжди зразу реагують на послуги від держави, але коли був оголошений карантин, вони зразу згадали про службу зайнятості, про те, що в них є можливість скористатися таким правом. І, звичайно, їм ніхто у цьому не відмовив", - сказав Білич.

Зокрема, серед безробітних у службі зайнятості на сьогодні за фахом перебувають: колишні працівники торгівлі – 22%, державного управління – 13%, фінансової та страхової діяльності – 11%, підприємств переробної промисловості – 9%. Це найбільші групи за фахом серед облікованих безробітних.

"У порівнянні з минулим роком чисельність колишніх працівників сфери тимчасового розміщення реалізації харчування зросла майже в три рази, будівництва майже в два рази, сфери послуг – в 1,9 рази, адміністративна діяльність, торгівля, сфера розваг та відпочинку – в 1,7 рази", - повідомив Білич.

Кількість безробітних у столиці з початку року зросла на 45%

У Київському міському центрі зайнятості від початку карантину, 12 березня, зареєструвалося 4 600 нових безробітних, а загалом з початку року кількість безробітних у столиці зросла на 45%.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» поінформував директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація на ринку праці столиці дійсно змінилася. Безробіття зростає. Зокрема, це стосується і роботи колишніх працівників малого та середнього бізнесу, великих підприємств. Якщо взяти для порівняння базу минулого року за січень - середину квітня 2019 року, то кількість безробітних, які звернулися за допомогою і за статусом до Київського міського центру зайнятості, зросла на 45%», - сказав Білич.

Читайте також: Київський центр зайнятості запустив новий сервіс «Консультант роботодавця»

За його словами, тільки з початку карантину, тобто після 12 березня, у Київському міському центрі зайнятості зареєструвалося 4 600 нових безробітних.

«Якщо в докарантинний період, з 1 січня до 12 березня 2020 року, зростання у порівнянні з таким же періодом 2019 року відбулось в частині офіційно зареєстрованих безробітних лише на 8%, то з 12 березня по 13 квітня включно таке зростання відбулось в 2,3 рази. Зокрема, 4600 осіб за цей короткий період, за місяць, зареєстровано в 2020 році, і всього 2 тисячі було зареєстровано безробітних в місті Києві у 2019 році», - наголосив він.

Загальна кількість безробітних, які зареєстровані у службі зайнятості станом на 15 квітня –близько 13,5 тисяч осіб.

«Це на 60% більше, ніж на такий період 2019 року», - додав Білич.

Мінімальну допомогу з безробіття на час карантину збільшили до тисячі гривень

В Україні на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття збільшується із 650 гривень до 1000 гривень.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» сказав директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми чекаємо, коли Міністерство юстиції зареєструє прийняте рішення правління Фонду на випадок безробіття, яким ця сума збільшена від 650 гривень до тисячі гривень. І ті, які отримували у березні місяці виплати по 650 гривень, після 12 березня ця сума буде їм перерахована, збільшена на 350 гривень і довиплачена. І так буде продовжуватися весь період карантину і ще 30 календарних днів після його завершення. Це є підтримка з боку держави найменш забезпечених громадян», - підкреслив він.

«Держава виконує свої зобов’язання в частині підтримки безробітних громадян. Держава спрощує процедуру надання статусу і отримання допомоги під точну інформацію з усією відповідальністю заявників. Розміри виплат по безробіттю на сьогодні – максимальна виплата по безробіттю залежить від страхового стажу роботи заявника і його розміру офіційної легальної зарплати та становить максимум - це чотири прожиткові мінімуми для працездатного населення. На сьогодні ця сума – 8 408 гривень», - сказав Білич.

У Києві на одну вакансію претендують двоє безробітних

На одну вакансію в середньому по місту Києву претендують дві особи.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» поінформував директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На одну вакансію в середньому по місту Києву претендують на сьогодні дві особи, якщо брати арифметику співвідношення кількості безробітних та кількості вакансій. В попередні періоди такого не бувало. Було - одна вакансія, один безробітний», - сказав Білич.

За його словами, станом на 15 квітня 2020 року кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, складає понад 8 тисяч.

«Це на 34% менше, ніж було у 2019 році. Це теж характеристика, що відбувається на ринку праці. Попит трохи зменшується на пошук працівників», - зазначив він.

«За професійними групами найбільше претендентів на одну вакансію, наявну у нашій базі – це законодавці, керівники, менеджери – 18 осіб безробітних на одну наявну вакансію. Найменше – серед кваліфікованих робітників з інструментом, представники найпростіших професій та осіб без професій», - зазначив Білич.

Відео: