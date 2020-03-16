16 березня, 14:00 - Одне з найбільших підприємств оборонної промисловості України на межі закриття через системний тиск державних органів: причини та шляхи вирішення

Організатор: ТОВ “НВП Темп 3000”.

Спікери: Юрій Євтушенко - засновник ТОВ "НВП “НВП Темп 3000”; Олександр Строкань - адвокат практики вирішення спорів Mitrax; Євген Галя - адвокат.

Коротко. Через низку відкритих кримінальних процесів та тиск на керівника, українське підприємство може невдовзі закритися. Учасники пресконференції представлять докази юридичного та публічного тиску на “ТЕМП-3000” та докази щодо якості бронежилетів, пов’язаних з скандальною справою Марченко. Окрім цього, спікери продемонструють українські бронежилети та звіти на дотримання всіх договірних зобов'язань перед клієнтами.

Крім цього, учасники запрошують відвідати виробництво і самостійно перевірити якість продукції, що виготовляється. Детальну інформацію щодо відвідання виробництва нададуть під час пресконференції.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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