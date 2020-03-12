День пам'яті та вшанування: представлення нагороди

12 березня, 15:30 - День пам‘яті. День Перемоги. День вшанування

Організатор: ВТО “Орден”.

Спікер: Олександр Сопов - директор ВТО «Орден», голова ВГО «Країна».

Коротко. Спікер представить пам'ятну медаль, якою будуть нагороджені ветерани, які брали участь у Другій світовій війні. Як зазначають організатори, нагороджувати героїв Другої світової війни будуть герої АТО/ООС.

Під час пресконференції ви можете поставити питання за телефоном: (044) 299-03-32

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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