День пам'яті та вшанування: представлення нагороди
Укрінформ
12 березня, 15:30 - День пам‘яті. День Перемоги. День вшанування
Організатор: ВТО “Орден”.
Спікер: Олександр Сопов - директор ВТО «Орден», голова ВГО «Країна».
Коротко. Спікер представить пам'ятну медаль, якою будуть нагороджені ветерани, які брали участь у Другій світовій війні. Як зазначають організатори, нагороджувати героїв Другої світової війни будуть герої АТО/ООС.
Під час пресконференції ви можете поставити питання за телефоном: (044) 299-03-32
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Відео з пресконференції:
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