12 березня, 11:00 - Презентація результатів дослідження щодо статусу ветеранок та соціальних сервісів, надаваних їм

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Наталя Слинько – програмна директорка Фонду Східна Європа; Петро Бурковський – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Марія Берлінська – керівник організації «Невидимий батальйон»; Вадим Лютий – експерт із розробки інтегрованої моделі соціальних послуг, к. пед. н., Інститут людини Київського університету ім. Бориса Грінченка; представник Посольства Великої Британії в Україні; Хелен Фейзі - заступниця Голови Місії Посольства Великої Британії в Україні; Юрій Горбань - прес- секретар Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

.Питання до обговорення:

Які найголовніші проблеми непокоять жінок після повернення до мирного життя та під час військової служби?

Яку оцінку ветеранки дають державним сервісам для ветеранів АТО/ООС, і що з того є найбільш затребуваним саме для них?

Які моделі сервісів потрібно переглянути та запропонувати нові послуги, щоб зробити допомогу ветеранкам більш ефективною?

Довідково. Робота проведена Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в межах проєкту «All4One: комплексна програма психологічної та менторської підтримки ветеранів», який впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Посольства Великої Британії.

Дослідження, що складалось із глибинних інтерв’ю, онлайн-опитування та фокус-груп ветеранок, є першою в Україні спробою оцінити наявність особливих потреб осіб цієї категорії, рівень їхнього задоволення соціальними сервісами на державному та місцевому рівнях, а також – наявність запитів на такі сервіси.

Дослідження лягає в основу моделі інтегрованих соціальних послуг для ветеранок, яка також розробляється в межах проєкту All4One. Модель включатиме як наявні, так і пропоновані послуги, що після низки громадських обговорень будуть рекомендовані до імплементації відповідними органами.

Контактна особа: Юрій Горбань, комунікативний менеджер Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тел.: (050) 311-71-81.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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