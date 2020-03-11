11 березня, 10:00 - Про запровадження програм пенсійного забезпечення за вислугу років

Організатор: Профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Спікери: Вадим Бубняк – голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Галина Третьякова – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Олександр Скічко - голова підкомітету Верховної Ради України з питань залізничного транспорту; Олександр Ткач – експерт з пенсійних систем.

Довідково. Законопроєкт «Про запровадження програм пенсійного забезпечення за вислугу років» (реєстр. № 2617) підготовлений з ініціативи профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Він важливий з метою повернення права виходу на пенсію за вислугу років деяким категоріям працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті, і були позбавлені цього в 2017 році.

Законопроєкт внесено до порядку денного сесії Верховної Ради.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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