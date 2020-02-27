Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертне читання
Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Людмила Порохняк-Гановська - Національна Рада жінок України; Валентина Осадча - представниця Міністерства соціальної політики України; Оксана Горбунова – представниця Міжнародної організації з міграції; Олена Уварова - стипендіатка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Андрій Орлеан - керівник програми “Права людини і правосуддя”, доктор юридичних наук, доцент; Катерина Бороздіна - представниця ГО “Ла Страда-Україна"; Марія Дмитрієва - гендерна експертка ВГО «Центр розвитку демократії», засновниця Фемінізм UA; Ольга Швед - доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського Університету ім. Б. Грінченка.
Захід проходить за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.
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Відео з круглого столу:
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