Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертне читання

27 лютого, 9:30 - Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Стаття 6 Конвенції

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Людмила Порохняк-Гановська - Національна Рада жінок України; Валентина Осадча - представниця Міністерства соціальної політики України; Оксана Горбунова – представниця Міжнародної організації з міграції; Олена Уварова - стипендіатка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Андрій Орлеан - керівник програми “Права людини і правосуддя”, доктор юридичних наук, доцент; Катерина Бороздіна - представниця ГО “Ла Страда-Україна"; Марія Дмитрієва - гендерна експертка ВГО «Центр розвитку демократії», засновниця Фемінізм UA; Ольга Швед - доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського Університету ім. Б. Грінченка. Захід проходить за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Підсумкові матеріали: Відео з круглого столу: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк