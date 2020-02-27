Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертне читання

Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Експертне читання

Укрінформ
27 лютого,  9:30 - Зобов’язання держави відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Стаття 6 Конвенції

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Людмила Порохняк-Гановська - Національна Рада жінок України; Валентина Осадча - представниця Міністерства соціальної політики України; Оксана Горбунова – представниця Міжнародної організації з міграції; Олена Уварова - стипендіатка програми Фулбрайт, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого; Андрій Орлеан - керівник програми “Права людини і правосуддя”, доктор юридичних наук, доцент; Катерина Бороздіна - представниця ГО “Ла Страда-Україна"; Марія Дмитрієва - гендерна експертка ВГО «Центр розвитку демократії», засновниця Фемінізм UA; Ольга Швед - доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського Університету ім. Б. Грінченка.

Захід проходить за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

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Відео з круглого столу:

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