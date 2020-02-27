Інформаційна безпека на сучасному етапі: особливості кіберзахисту та комунікаційно-контентна специфіка

27 лютого, 15:00 - Комунікаційно-контентна безпека та особливості кіберзахисту сучасного публічного простору

Організатори: ГО "Центр комунікаційно-контентної безпеки"; ГО "Організація з захисту споживача у кіберпросторі" за сприяння Укрінформу.

Учасники: Григорій Любовець - провідний науковий співробітник НДЦ ВІКНУ, кандидат історичних наук, член правління ГО “Центр ККБ”; Валерій Король - голова ГО “Центр ККБ”; Ліна Вежель - доцент кафедри реклами і зв’язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; Олексій Грідін - член правління Українського інституту безпекових досліджень, голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України; Дмитро Золотухін - керівник Інституту постінформаційного суспільства; Сергій Сай-Боднар - керівник Пресцентру, Укрінформ; Олександр Клубань - старший науковий співробітник НДЦ ВІКНУ; Олександр Хитров - генеральний директор ТРК «Ритм» (м. Рівне), член правління ГО “Центр ККБ”; Дмитро Фіщенко - керівник технологічно-аналітичної групи Дмитра Фіщенка; Олександр Курбан - доцент кафедри військової журналістики ВІКНУ, кандидат наук із соціальних комунікацій; Ольга Вауліна - завідувач репортерським відділом газети “Голос України”; Сергій Згурець - член правління Українського інституту безпекових досліджень, директор Інформаційно-консалтингової компанії Defense Express; Сергій Каразій - продюсер телебачення агенції Reuters (Київ); Кирило Стояновський - голова ГО «Організація з захисту споживача у кіберпросторі; Євген Забарило - член правління ГО «Організація з захисту споживача у кіберпросторі; Валентин Мондриївський - заступник голови Київської міської державної адміністрації; Ігор Левченко - керівник секції стратегічного моделювання ЦДАКР.

Теми до обговорення:

Якість інформаційної безпеки в сучасних умовах, яка проявляється через комунікаційно-контентну специфіку, та забезпечення безпеки інтернет-користувача на веб-сайтах: створення захисних сервісів для всіх споживачів у кіберпросторі.

Навчання інтернет-користувачів основам кібербезпеки.

Виявлення ресурсів з ознаками агресії РФ та інших держав чи організацій проти України.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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