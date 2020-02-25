25 лютого, 10:30 - Місцеві вибори-2020. Стратегія перемоги

Організатори: “Тренінговий клуб Інни Силантьєвої” та Преміальний бізнес-глянець “ЧАС ПЕРШИХ” за підтримки "4 каналу".

Учасники: Руслан Бортник - український політолог, політичний експерт, голова Українського інституту аналізу та менеджменту політики; Віталій Бала - політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій; Ганна Малкіна - український політолог, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри КНУ імені Тараса Шевченка; Інна Силантьєва - соціально-політичний експерт, спеціаліст Центру проблем імплементації європейського соціального права КНУ імені Тараса Шевченка, засновник «Тренінгового клубу Інни Силантьєвої», модератор; Юрій Рябчун - директор та видавець журналу "Час перших"; Ліна Кущ - перший секретар Національної спілки журналістів України.

Коротко. Мета пресконференції - підвищити рівень політичної свідомості та сприяти розвитку політичної комунікації в Україні.

Підсумкові матеріали:

НСЖУ перевірятиме кандидатів місцевих виборів-2020 на предмет перешкоджання журналістській діяльності

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) перевірятиме всіх кандидатів, які візьмуть участь у місцевих виборах-2020 в Україні на предмет ворожого ставлення до медіа, перешкоджання журналістській діяльності чи спроб тиску на медіа.

Про це заявила перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ під час пресконференції "Місцеві вибори-2020. Стратегія перемог" в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми будемо моніторити і будемо закликати наших колег відстежувати списки на місцевих виборах. Чи є в цих списках люди, які скажімо так “засвітилися” у конфліктах з журналістами, в перешкоджанні журналістській діяльності, в ворожому ставленні до медіа, чи в спробах тиску на медіа”, - заявила Кущ.

Вона додала, що отриману інформацію про конкретних політиків НСЖУ доноситиме до виборців на місцях.

За словами Кущ, протягом трьох років в Україні щомісяця складається індекс фізичної безпеки журналістів в Україні і фіксуються фізичні атаки на журналістів і факти пошкодження майна чи апаратури.

“Всі ці кейси ми будемо відстежувати з точки зору місцевих виборів”, - зазначила Кущ.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Відео з пресконференції:

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