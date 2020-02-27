Підсумки роботи моніторингової місії глобальних профспілок в Україні
Укрінформ
27 лютого, 11:00 - Які висновки зробила моніторингова місія глобальних профспілок в Україні
Організатор: Федерація профспілок України.
Учасники: Лука Вісентіні — генеральний секретар ЄКП та ПЄРР, глава місії; Ліна Карр — конфедеративний секретар ЄКП; Оуен Тюдор - заступник генерального секретаря МКП; Григорій Осовий — голова Спільного представницького органу профспілок; представники членських організацій національних репрезентативних профцентрів; Михайло Волинець - голова Конфедерації вільних профспілок України.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
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