Підсумки роботи моніторингової місії глобальних профспілок в Україні

Укрінформ
27 лютого, 11:00 - Які висновки зробила моніторингова місія глобальних профспілок в Україні

Організатор: Федерація профспілок України.

Учасники: Лука Вісентіні — генеральний секретар ЄКП та ПЄРР, глава місії; Ліна Карр — конфедеративний секретар ЄКП; Оуен Тюдор - заступник генерального секретаря МКП; Григорій Осовий — голова Спільного представницького органу профспілок; представники членських організацій національних репрезентативних профцентрів; Михайло Волинець - голова Конфедерації вільних профспілок України.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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