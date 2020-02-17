17 лютого, 10:00 - Презентація альтернативного звіту для ООН про дотримання соціально-економічних прав осіб, постраждалих внаслідок конфлікту

Організатор: Центр прав людини “ZMINA”.

Учасники: Альона Луньова - менеджерка з адвокації Центру прав людини “ZMINA”; Марія Красненко - юристка Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ”; Анастасія Одінцова - правова аналітикиня БФ “Право на захист”; Ганна Дудінська - юристка БФ “Stabilization Support Services”; Ольга Скрипник - голова правління Кримської правозахисної групи.

Питання до обговорення:

Якою є ситуація з внутрішньо переміщеними особами в Україні та наскільки вони адаптовані у приймаючих громадах?

Як вирішуються житлові проблеми ВПО?

Що відбувається із виплатою пенсій постраждалим у ході війни?

Чи доступна українська освіта дітям із окупованих територій?

Які кроки має вжити українська влада для захисту соціально-економічних прав мешканців окупованих територій?

Довідково. 17 лютого в Женеві починається 67 сесія Комітету ООН, який розгляне сьомий звіт уряду України про виконання Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Коаліція правозахисних організацій, які опікуються питаннями захисту прав осіб, що постраждали внаслідок конфлікту, підготувала і направила до Женеви свій альтернативний звіт.

Автори альтернативного звіту для ООН «Забезпечення реалізації соціально-економічних прав осіб, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні»: ГО «Донбас СОС», ГО «Крим СОС», БФ «Право на Захист», БФ «Восток-СОС», ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», БФ «Stabilization Support Services», ГО «Центр прав людини ZMINA» та ГО «Кримська правозахисна група».

Контактна особа: Ірина Іванченко, тел.: 0997725667, e-mail: ii@humanrights.org.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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