13 лютого, 15:00 - Навіщо українцям обов’язкові накопичувальні пенсії

Учасники: Галина Третьякова - голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Олександр Панченко - член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Григорій Овчаренко – член Ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів.

Питання до обговорення:

Розробка та реалізація соціально-економічної політики держави у питанні пенсійного забезпечення.

Продовження реформи пенсійної системи.

Запровадження обов’язкових накопичувальних пенсій.

Яким повинно бути регулювання накопичувального рівня системи пенсійного забезпечення.

Підсумкові матеріали:

За солідарної системи кожне наступне покоління отримуватиме все менші пенсії - депутат Третьякова

У 2030 році лише 40% пенсіонерів України матимуть необхідний страховий стаж.

Про це з посиланням на інформацію Світового банку заявила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на пресконференції в Укрінформі тему: “Навіщо українцям обов’язкові накопичувальні пенсії”.

“Розуміючи вади солідарного рівня, ми розуміємо, що кожна генерація буде отримувати пенсійне забезпечення у відношенні до заробітної плати в усе меншому і меншому обсязі. За аналізами Світового банку, у 2030 році тільки 40% українських пенсіонерів будуть виконувати норму щодо мінімального страхового стажу, а це означає тільки 40% пенсіонерів. Для них формульний обрахунок пенсій буде тією базою, від якої буде відштовхуватися Пенсійний фонд України. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію”, - повідомила Третьякова.

Вона наголосила, хоча зараз влада працює над збільшенням прожиткового мінімуму, який є базою для мінімальної трудової пенсії, ”актуальність отримання на додаток до солідарного рівня другої пенсії залишається дуже важливим”.

“Ми марно втратили всі наші 28 років незалежності, бо мали купу макроекономічних умов, коли ми могли запровадити пенсійне забезпечення. Ми не змогли знайти джерело”, - зазначила Третьякова.

Вона зауважила, що до Верховної Ради внесено відповідні законопроєкти, якими пропонується “кофінансування між роботодавцем і людиною”.

“Ми також маємо бесіду сьогодні з частиною уряду, яка займається податковою реформою, щоб ми знайшли ще якийсь додатковий компенсатор за рахунок зміни у податковій системі. Якщо ми це зробимо впродовж цього та наступного років, ми зможемо запустити в Україні накопичувальну систему”, - зазначила Третьякова.

За її словами, наразі працюючі українці сплачують єдиний соціальний внесок, частина з якого іде на фінансування трудової пенсії.

“Цих грошей, після того, як єдиний соціальний внесок зменшився на третину, не вистачає для того, щоб забезпечити всі трудові пенсії. А тому вже багато років державний бюджет дотує Пенсійний фонд. Фактично це таке квазібанкрутство, відповідно до якого Пенсійний фонд тільки за рахунок ЄСВ не може виконувати свої зобов’язання перед українцями”, - зазначила Третьякова.

Як пояснила Третьякова, це означає, що необхідно зараз подумати про те, як працююче населення буде забезпечуватися на пенсії.

“Коли ми говоримо про гідне пенсійне забезпечення, то вибір у нас тільки один - запроваджувати другий рівень системи пенсійного забезпечення. І це так звана друга пенсія. Солідарна пенсія залишається, і з’являється ще друга пенсія. Давайте її так і називати - це друга пенсія, яка іде на додаток до існуючої”, - сказав член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко.

За його словами, передбачається, що кожен громадянин відкриє собі пенсійний рахунок, на який будуть відраховуватися внески з його заробітної плати.

Панченко пояснив, що на розмір другої пенсії впливають тривалість накопичення та обсяг відрахувань, який обирає особа. Також він наголосив на відповідальності кожного громадянина.

“Ми як народні депутати стикаємося під час запровадження законопроєктів щодо другої пенсії із нерозумінням, що то воно таке є”, - розповіла Третьякова.

Водночас вона повідомила, що законопроєкт № 2683 “Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення” включено до порядку денного сесії.

“І відповідно створена робоча група, яку очолила Наталія Королевська. Ця робоча група буде засідати, здається, на наступному тижні перший раз. Я також буду брати участь у цьому засіданні як автор цього законопроєкту. І мені б хотілося переконати пані Наталію, яка, як фракція ОПЗЖ, категорично проти”, - сказала Третьякова.

Відео з пресконференції:

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