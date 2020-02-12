12 лютого, 14:00 - Нагороди без корупції

Учасники: Ігор Мазепа - член Комісії державних нагород та геральдики; Максим Царенко - журналіст, член Українського геральдичного товариства, провідний фахівець із зарубіжної фалеристики; Олександр Сопов - громадський діяч, автор Відкритої нагородної системи та десяти знаків державних нагород.

Питання до обговорення:

Зміна суспільної ролі державних нагород в умовах гібридної війни.

Антикорупція у фалеристиці: зарубіжний досвід.

Перший крок до перемоги у гібридній війні: досконала нагородна система України (державна, відомча, громадська).

Підсумкові матеріали:

Через недосконалу нагородну систему більшість громадян вважають її несправедливою - експерти

Відсутність законодавства та недосконала нагородна система призводять до того, що переважна більшість громадян вважають несправедливою систему присвоєння державних нагород в Україні, тому фахівці планують врегулювати це питання шляхом широкого інформування суспільства про проблему та створення відповідної нормативно-правової бази.

Про це заявили учасники брифінгу в Укрінфомі на тему "Нагороди без корупції".

“Коли, за що і як треба нагороджувати — ці питання найчастіше виникають саме під час, а особливо після війни. З 5 лютого до сьогодні я провів опитування серед бійців, які самі пройшли крізь вогонь. Охоплення - 12 тис. 106 коментів — практично всі про образу, коли нагороджують не гідних”, - розповів автор Відкритої нагородної системи та десяти знаків державних нагород Олександр Сопов.

Він додав, що на думку більшості громадян, майже усі державні нагороди знаходять не героїв, а тих, хто ближче до “годівниці”. Разом з тим, опитування серед фахівців засвідчило, що 70% нагороджених серйозними відзнаками з номерними знаками, все ж заслуговують на належну увагу з боку суспільства.

На думку члена Комісії державних нагород та геральдики Ігоря Мазепи, питання, пов'язані з корупцією під час визначення кандидатів на отримання нагород, виникають тоді, коли якісь рішення можуть бути прийняті одноосібно: або керівником держави, або керівником певного відомства. На його переконання, створення якісної нагородної системи в Україні має змінити ситуації.

Він нагадав, що в Україні діє багаторівнева система визначення тих, кого мають нагородити. “Якщо система не порушується і структура працює відповідно до того, як вона прописана, то фактично застосування корупційних дій для нагородження зменшується в рази”, - пояснив Мазепа.

За його словами, корупційна складова до сьогодні простежувалась там, де нагородження використовувалось з політичною метою, наприклад, аби підвищити чийсь рейтинг та отримати підтримку виборців.

“Після того, як в 2015 році новий склад комісії (Комісії державних нагород та геральдики — ред.) долучився до нагородної справи, ми зупинили масове нагородження званням “Героя України” за цивільні заслуги. Тому що ми вважаємо, що в умовах війни це не зовсім доречно”, - зазначив Мазепа.

Як розповів член Українського геральдичного товариства Максим Царенко, в Україні корупційна складова була зафіксована і під час нагородження посадовців на міжнародному рівні.

“За часів президентства Віктора Януковича мали місце скандальні нагородження президента Шрі-Ланки іменною вогнепальною зброєю і президента Вірменії Сержа Саргсяна Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеню. Обидва нагородження були втаємничені від загалу і стали відомими лише згодом. Подібні нагородження є ознаками корупції, корупції ментальної, і від цього треба принципово відходити”, - заявив Царенко.

Підсумовуючи захід, учасники відзначили, що головними запобіжниками в нагородній корупції є публічність, чітка визначеність хронологічних критерії, увага суспільства до нагородження, багатоступеневість і колегіальність прийняття рішення про нагородження, чіткий розподіл нагороди і ціннісного майнового подарунку.

Відео з пресконференції:

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