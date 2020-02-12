"(Не)відомі українці, які змінили історію". Презентація книги

12 лютого, 12:30 - (Не)відомі українці, які змінили історію

Організатори: Видавництво “Саміт-Книга”; Інтернет-журнал “Йод.media” за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Учасники: Артем Біденко – державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України; Володимир Хандогій – президент Української асоціації зовнішньої політики; Артур Рудзицький – засновник та шеф-редактор порталу "Забута Спадщина"; Роман Лелюк – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Іван Степурін – директор видавництва "Саміт-книга"; Ганна Мамонова – керівник проєкту, головний редактор "Йод.media"; Микола Сухомозський - автор текстів; Олексій Сисоєв - шеф-редактор "Йод.media"; Юлія Мамойленко - автор "Йод.media"; Таша Шварц - автор ілюстрацій та дизайну книги; Дмитро Дроздовський – головний редактор журналу "Всесвіт"; Сергій Куліда – головний редактор газети "Літературна Україна"; Олександр Соколинський – співзасновник ГО "Спільна перемога"; Володимир Бульба – співзасновник ГО "Спільна перемога"; Марк Канарський – дизайнер видавництва "Саміт-книга"; Станіслав Сукненко – кінознавець, сценарист, режисер, автор книги "To Hollywood from Ukraine".

Коротко. Учасники заходу презентують книгу "(Не)відомі українці, які змінили історію", що створена за підтримки Міністерства інформаційної політики України. Автори книги Надія Аврамчук та Микола Сухомозський.

Довідково. "(Не)відомі українці, які змінили історію" – одна з небагатьох книг і перше за останні роки видання, що описує життя видатних українців, які вплинули на розвиток цивілізації. Вони зробили неоціненний внесок у науку, інженерію, літературу, мистецтво, проте їх імена невідомі широкому загалу через різні історичні обставини.

Частину статей з книги можна прочитати на сайті інтернет-журналу “Йод.media”за посиланням: https://iod.media/tag/nevidomiukraintsi

Упродовж року вони будуть виходити щосуботи під рубрикою #(не)відомі-українці.

Підсумкові матеріали:

У Києві презентували книгу про невідомих українців, які вплинули на розвиток цивілізації

У Києві відбулася презентація книги про життя видатних українців, які вплинули на розвиток цивілізації "(Не)відомі українці, які змінили історію".

Презентація книги відбулася на пресконференції в Укрінформі.

“Коли (представники - ред.) “Саміт-Книга” прийшли до нас із ідеєю видати книжку про видатних українців, про яких насправді ми не знаємо, вони не є відомими та не входять в обов’язковий шкільний курс, - це тоді було сприйнято на "ура", бо саме такі люди нам і потрібні… Це ті історії, які вплинули на розвиток всієї культури, технологій, науки, але про які ми чомусь не знаємо. Але насправді таких людей багато”, - сказав державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту України Артем Біденко.

Він зазначив, що за цими історіями навіть можна знімати фільми. За його словами, книга "(Не)відомі українці, які змінили історію" є початком пошуку невідомих сторінок України та захоплення українцями.

Головний редактор журналу "Всесвіт" Дмитро Дроздовський зазначив, що ця книжка показує, що ми є представниками країни, яка була причетна до формування світової науки та культури. За його словами, цей проєкт утверджує абсолютно новий формат соціокультурної ідентичності, сучасної модерної людини, яка належить до культури, що може бути брендовою.

“Це є проєкт, до якого ми ще не звикли, але він має утвердити лінію української ідентичності країни, яка має щастя та може бути горда, що в ній є такі постаті. І про них потрібно говорити відверто, просто, по-людськи, елегантно та вишукано. Ця книжка може бути та має бути представлена на ярмарках, на стендах та на форумах. Це те, за що не буде соромно, та те, що буде виконувати місію, яка називається культурна дипломатія”, - сказав він.

Видання "(Не)відомі українці, які змінили історію" описує життя видатних українців, які вплинули на розвиток цивілізації. Вони зробили неоціненний внесок у науку, інженерію, літературу, мистецтво, проте їх імена невідомі широкому загалу через різні історичні обставини.

Автори книги - Надія Аврамчук та Микола Сухомозський.

Частину статей із книги можна прочитати на сайті інтернет-журналу. Упродовж року вони будуть виходити щосуботи під рубрикою #(не)відомі-українці.

Видання створено за підтримки Міністерства інформаційної політики.

Відео з круглого столу:

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