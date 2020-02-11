Цифрова година: Всеукраїнський відкритий круглий стіл до Дня безпечного інтернету 2020

11 лютого, 10:00 - Круглий стіл на тему: “Цифрова година” (Digital Homeroom), присвячений Дню безпечного інтернету 2020

Організатори: Міністерство освіти та науки України; Google Україна.

Учасники: Любомира Мандзій - заступник міністра освіти та науки України; Олег Якимчук - директор по взаємодії з Урядом, Google Україна; Наіра Авєтісян - керівниця Програми захисту дітей, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародний експерт; Олена Черних - голова Правління Центру кращого Інтернету, Національна координаторка Дня безпечного Інтернету в Україні; Альона Кривуляк - віцепрезедентка ГО «Ла Страда – Україна»; Любов Найдьонова - доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Дар‘я Чекалова - асистентка радника з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при Міністерстві цифрової трансформації України, експертка проєкту #stop_sexтинг; Ірина Сидоренко - комунікаційна менеджерка Правозахисного департаменту ГО "Докудейз"; Олександра Набієва - комунікаційна менеджерка ГО "Докудейз" та мережі кіноклубів Docudays UA; Антоніна Букач - сертифікований тренер Google for Education; Ксенія Шиманська — модератор.

Теми до обговорення:

Безпечне користування інтернетом.

Формування практичних навичок протидії кіберзагрозам для установ освітньої сфери.

Екосистема безпечного інтернету для дітей та підлітків: запобігання кібербулінгу, секстингу, фішингу.

День безпечного інтернету в Україні і в світі.

Національна дитяча гаряча лінія – частина екосистеми безпечного Інтернету для дітей і молоді.

Психологічні загрози кіберсоціалізації дитини: ресурси для роботи з батьками.

Сексуальні ризики в популярних соцмережах та месенджерах.

АнтиКібербулінгові мультфільми та Доку/Тиждень проти булінгу: як візуалізація проблеми допомагає її вирішенню.

Як за допомогою документального кіно можна говорити про права людини та суспільні проблеми.

Пропозиції щодо формування практичних навичок протидії кіберзагрозам для установ освітньої сфери.

Презентація веб-квесту.

Коротко. Захід відбудеться у форматі круглого столу та відкритого Всеукраїнського майстер-класу для вчителів середньої школи.

Також учасники заходу анонсують веб-квест для учнів 8-11 класів на тему: “Як бути обачним та пильним під час роботи в мережі інтернет, вміти себе захистити і водночас не втрачати ввічливість та сміливість”.

Реєстрація для онлайн участі в цифровій майстерні з інформаційної безпеки за посиланням: http://bit.ly/2RZMFsq

Кожен, хто бажає приєднатися до пригод, має виконати завдання та отримати ключ для входу до віртуальної кімнати, де буде відбуватися веб-квест. Для цього зареєструйтеся за посиланням: http://bit.ly/2GNuNMl, отримайте посилання на завдання та знайдіть ключ.

Підсумкові матеріали:

Безпека дитини в інтернеті пов’язана із ситуацією як у сімї, так і в країні - ЮНІСЕФ

Безпека дитини в інтернеті тісно пов’язана із ситуацією як в сім'ї, так і в країні.

Про це на круглому столі “Цифрова година” (Digital Homeroom), присвяченому Дню безпечного інтернету 2020 в Укрінформі сказала керівник Програми захисту дітей, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародний експерт Наіра Авєтісян.

“Дуже часто піднімається питання булінгу (в інтернеті — ред.), але дуже рідко я чую, що булінг пов’язують із ситуацією, яка складається в країні, в сім’ї. Булінг і є те, що відбувається навколо дитини в школі, в сім’ї, в країні. Якщо дитина знаходиться в громаді, середовищі, де насильство, знущання, сексуальне насильство є прийнятними нормами, то великі шанси того, що в онлайні дитина також стане жертвою таких знущань. Ми маємо також не забувати, що інтернет не створив нових злочинів проти дитини — сексуальне знущання чи експлуатація існували ще до того, як дитина потрапила в інтернет. Але нові можливості, нові шляхи відкриваються для злочинців за допомогою інтернету”, - сказала Авєтісян.

Вона наголосила, що питання безпеки в інтернеті стосується перш за все контенту, контактів і кодексу поведінки. Тому як для державних установ, так і для громадських чи міжнародних організацій, які опікуються питаннями безпеки в інтернеті, важливо розуміти, які саме діти потрапляють у категорію ризику. Також важливе спільне для дітей та дорослих, батьків розуміння того, що може становити загрозу в інтернеті.

За її словами, зараз найбільшим викликом для батьків є те, що діти більше часу проводять у смартфонах, а не за персональними комп’ютерами. І це заважає батькам здійснювати моніторинг дій дітей в інтернеті. Найбільше часу в інтернеті проводять діти та молодь віком від 15 до 24 років.

Водночас, за словами Авєтісян, доступ до інтернету надає дітям і молоді більш широкі можливості для навчання та пошуку роботи, а відтак і для подальшого розвитку та зростання. Зараз майже 30% дітей і молоді в світі не мають доступу до інтернету, їх можливості звужені, тому країни, особливо ті, які борються з бідністю, мають подбати про рівний доступ до інтернету.

Як повідомила завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Найдьонова, за даними Інституту, серед сучасних підлітків віком від 13 до 15 років лише 22% не стикалися з онлайн небезпеками. Саме з метою захисту дітей в Інтернеті була започаткована загальнонаціональна кампанія "Батьківський тиждень безпечного інформаційного простору", що включає дистанційний курс з медіаграмотності для батьків”.

“Цей день надає унікальну можливість для проведення заходів з безпеки онлайн разом з усім світом: як у закладі освіти, бібліотеці, громадській організації, так і в органах влади, бізнесових організаціях. Щороку до Дня безпечного інтернету в Україні приєднується все більше організацій”, - зазначила національна координаторка Дня безпечного інтернету в Україні та голова правління Центру кращого інтернету Олена Черних.

Другою частиною заходу став Всеукраїнський онлайн майстер-клас "Цифрові інструменти та можливості Google для безпечного Інтернету", який провела сертифікований тренер Google for Education Антоніна Букач.

До онлайн трансляції майстер-класу на YouTube каналі Укрінформ долучилися 1400 користувачів онлайн-платформи. Освітянам були запропоновані цифрові інструменти, методичні рішення щодо супроводу й захисту дітей при користуванні цифровим контентом. Унікальний формат заходу був реалізований через організацію онлайн взаємодії учасників при поєднанні перегляду трансляції й виконанні вправ у віртуальному середовищі Google Класів.

Відеотрансляція у записі доступна за посиланням: http://bit.ly/37A9mdg .

Відео з круглого столу:

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