Презентація антитютюнового законопроєкту №2813

30 січня, 10:00 - Життя без куріння. Комітет здоров’я нації зареєстрував комплексний антитютюновий законопроєкт

Організатор: ГО «Життя».

До участі запрошені: Михайло Радуцький - народний депутат України, голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Андрій Скіпальський - генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України; Лада Булах - народний депутат України; Володимир Крейденко - народний депутат України; Лілія Олефір - виконавча директорка ГО «Життя»; Отто Стойка - кандидат медичних наук, фахівець з відмови від куріння; представники Міністерства охорони здоров'я України.

Коротко. Учасники пресконференції представлять ключові норми та розкажуть, як запропоновані зміни зможуть уберегти дітей від початку куріння, а дорослих спонукати кинути палити.

Народні депутати - автори законопроєкту розкажуть про нові правила маркування, регулювання вмісту та рекламування тютюнових виробів і різних нових пристроїв для куріння, підвищення віку продажу тютюнових виробів до 21 року.

Як повідомляють організатори, законопроєкт є комплексним, грунтується на передовому світовому досвіді боротьби з курінням та відповідає вимогам сучасності щодо збереження здоров’я людей.

Додаткова інформація за тел.: +380632617405, e-mail: oksana@center-life.org.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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