"Окупація Криму: Без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних". Презентація дослідження

29 січня, 11:00 - Презентація дослідження «Окупація Криму: Без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних»

Організатори: Українська Гельсінська спілка з прав людини, Представництво Президента в АР Крим за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

Учасники: Антон Кориневич - постійний Представник Президента в Автономній Республіці Крим; Ігор Поночовний - прокурор Автономної Республіки Крим; Олександра Дворецька - координаторка Офісу з розробки гуманітарної політики; Максим Тимочко - адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини; Віталій Набухотний - юрист Регіонального центру з прав людини.

Коротко. Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Представництвом Президента в АР Крим презентують дослідження щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права представниками Збройних Сил Російської Федерації в ході активної фази окупації Кримського півострову в лютому-березні 2014 року.

Учасники пресконференції також обговорюватимуть шляхи притягнення винних до відповідальності та формування державної політики у сфері протидії масовим порушенням прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, які систематично вчиняються російською владою Криму протягом всього періоду окупації.

Контактна особа:

Максим Тимочко: +38(050)770-00-49

max.tymochko@helsinki.org.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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