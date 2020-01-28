28 січня, 10:00 - Розвиток державних фондів соціального страхування: проблеми та перспективи

Учасники: Олег Коваль - заступник міністра соціальної політики України; Галина Третьякова - голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Олег Арсенюк - народний депутат України; Євген Ковальов - громадський активіст, експерт з соціальних питань.

Коротко. Учасники брифінгу обговорять зміни в структурі управління Фондів соціального страхування, трансформацію Фонду у Державне страхове агентство, відкриття ринку для приватних страхових компаній з медичного страхування, а також реформування державного фонду з безробіття.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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