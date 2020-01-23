23 січня, 14:30 - Епідемічна небезпека: чи захищені українці?

Організатор: Громадська організація «Інститут громадського здоров’я».

До участі запрошені: Ольга Голубовська - завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професор, заступник голови робочої групи; Наталія Гопко - керівник Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України», магістр державного управління у сфері охорони здоров’я; Ігор Гущук - завідувач кафедри громадського здоров’я Національного університету “Острозька академія”, заступник голови правління ГО “Українська асоціація працівників громадського здоров’я”, к.мед.н.; Микола Дейкун - генеральний директор КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб», депутат Чернігівської обласної ради; Володимир Жданов - заступник керівника Державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України»; Сергій Кравченко - голова Національної медичної палати України; Віктор Марієвський - старший науковий співробітник Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», д.мед.н., професор; Володимир Маркович - доцент кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету, к.мед.н.; Людмила Мухарська - голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка"; Святослав Протас - почесний голова ГО “Інститут громадського здоров’я”, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва НАМН України», к.мед.н.; Роман Сафонов - керівник Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України»; Віктор Сердюк - президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів; Юрій Скалецький - завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім.О.М. Марзєєва НАМН України», д.мед.н., професор; Олександр Яворовський - завідувач кафедри гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, д.мед.н., професор, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки.

Коротко. Учасники заходу обговорять профілактику захворювань в Україні та запропонують нові підходи щодо покращення санітарно-епідемічної ситуації.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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