22 січня, 12:00 - Презентація проєкту “Надання консультацій громадянам вразливих груп населення із питань відновлення платоспроможності”

Організатор: Асоціація правників України.

Учасники: Валерія Коломієць - заступник міністра юстиції України; Роберт Бонд - керівник Проєкту USAID “Трансформація фінансового сектору”; Олексій Мовчан - голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку; Олександр Баранов - в.о. директора Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги; Микола Лукашук - голова Ради арбітражних керуючих України; Ірина Сербін - член Ради арбітражних керуючих України.

Модератор: Юліан Хорунжий - керівник проєкту, член Правління Асоціації правників України, старший партнер АО “Юридична фірма "Аріо”.

Коротко. Мета проєкту “Надання консультацій громадянам вразливих груп населення із питань відновлення платоспроможності” - надання безкоштовних консультацій людям, які потребують підтримки із питань неплатоспроможності; підвищення поінформованості соціально вразливих категорій про процедури відновлення платоспроможності та про реструктуризацію кредитної заборгованості фізичних осіб; посилення залучення правничої спільноти до надання безкоштовної правничої допомоги соціально вразливим верствам населення; підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань неплатоспроможності фізичних осіб; передача напрацювань в рамках проєкту представникам системи надання безоплатної правової допомоги та юридичним клінікам для врахування при консультуванні населення.

Проєкт реалізовуватиметься Асоціацією правників України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проєктом USAID “Трансформація фінансового сектору” (USAID FST).

Додаткова інформація за тел.: +380 (44) 492-88-48, e-mail: project@uba.ua (Олександра Мотрич, менеджерка проєкту).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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