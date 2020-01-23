23 січня, 14:00 - Відкриття Міжнародного театралізованого фестивалю "Оберіг Людства" вечірньою імпрезою "День Тетяни"

Організатор: Мистецький центр “Тріумф”.

Учасники: Тетяна Забавська - директор Мистецького центру “Тріумф”; Володимир Козюк - народний художник України; Олексій Жадейко — мистецтвознавець; Наталія Федорчук - голова Міжнародного жіночого руху “За сімейні цінності”; Лілія Олійник - голова Клубу успішних жінок м. Києва; Оксана Тихоненко - управляючий партнер мережі ресторанів "Євразія".

Коротко. В перший день Нового року за китайським календарем, 25 січня 2020 року, в Україні стартує унікальний щорічний Міжнародний театралізований фестиваль «Оберіг Людства», покликаний об’єднати найуспішніших українок світу, відродити та популяризувати традиційні національні сімейні цінності, розповідати історії успіху наших співвітчизниць та їхніх родин, об’єднати навколо сучасних тенденцій та викликів, що постають перед Україною в середині держави та на міжнародній арені активних та успішних українських жінок та чоловіків.

Першим заходом фестивалю стане вечірня імпреза «День Тетяни», що проходитиме 25 січня у київському театрі «Сузір’я». Найуспішніші киянки з ім’ям Тетяна поділяться своїми досягненнями в науці, медицині, журналістиці, мистецтві, політиці, бізнесі, громадській діяльності та інших напрямках.

Під час пресконференції Тетяна Забавська, Олексій Жадейко та Володимир Козюк більш детально проінформують про мету імпрези “День Тетяни”, познайомлять з учасниками образотворчої виставки “Жіночі образи”. Також Наталія Федорчук презентує ініціативу з підготовки звернення до Верховної Ради України щодо удосконалення механізмів надання пільгового державного кредитування на оплату навчання у професійно-технічних та вищих закладах освіти.

Організатори вечірньої імпрези «День Тетяни»: Мистецький центр «Тріумф», Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності», Клуб успішних жінок «Жінки України».

Головні партнери: Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів, проект «Кращий художник – THE BEST ARTIST», мережа ресторанів і суші-барів «Євразія», ГО «Спадщина предків», Київський дитячий фонд, компанія MIR-MIRA, «Винний бутік 47».

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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