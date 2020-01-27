«Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб». Презентація наукового видання

27 січня, 12:30 - Презентація наукового видання «Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб»

Організатор: Галузевий державний архів Служби безпеки України.

Спікери: Андрій Когут - директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України; Андрій Іванець - науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України.

До участі запрошені: представники Міністерства культури, молоді та спорту України, Державної архівної служби України, Інституту історії України НАН України, Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України та інші.

Довідково. Видання «Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб» містить раніше невідому або малодоступну для широкого загалу і фахівців інформацію про один із ключових періодів в історії корінного в Криму кримськотатарського народу – про національний рух у період війн і революцій 1917–1920 рр.

Книга складається з двох частин, історичного екскурсу та архівних документів.

Також зацікавлять читачів документальні чекістські переклади чотирьох протоколів національних установчих зборів і першого національного парламенту кримських татар Курултаю (грудень 1917 р.), які зараз зберігаються на території тимчасово окупованого Криму.

Учасники презентації безкоштовно отримають примірник видання.

Контактна особа: Віталій Хропко, тел. 256-92-11, e-mail: arhivsbu@ssu.gov.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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