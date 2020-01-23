Проєкт з реінтеграції ветеранів. Презентація результатів опитування

23 січня, 11:00 - Презентація результатів опитування, проведеного в рамках проєкту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції

Організатор: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Учасники: Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Матті Маасікас - Посол Європейського Союзу в Україні; Ан Нгуєн - голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні.

Коротко. Учасники заходу презентують результати опитування ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей, проведеного в рамках проєкту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції за фінансування Європейського Союзу.

Довідково. Метою дослідження був збір та аналіз інформації щодо соціально-економічних викликів, з якими стикаються ветерани та їхні сім’ї. Висновки дослідження грунтуються на даних опитування 2 530 респондентів у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях України, проведеного з липня по жовтень 2019 року.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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