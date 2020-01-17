17 січня, 11:00 - Про події в Олексіївській виправній колонії №25, Кропивницькому СІЗО та Бердянській виправній колонії №77

Організатор: Громадська організація «Альянс української єдності». Учасники: Олег Цвілий – голова Громадської організації «Альянс української єдності»; Сергій Ларін – колишній засуджений Олексіївської виправної колонії №25; Антон Соломко – колишній засуджений Бердянської виправної колонії №77; Єдуард Іванов – колишній засуджений Бердянської виправної колонії №77; Артем Панін – колишній в’язень; Віктор Колбанцев - адвокат; Вадим Рижков - капелан. Підсумкові матеріали: Відео з пресконференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк