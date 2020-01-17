Про події в Олексіївській виправній колонії №25, Кропивницькому СІЗО та Бердянській виправній колонії №77

Укрінформ
17 січня, 11:00 - Про події в Олексіївській виправній колонії №25, Кропивницькому СІЗО та Бердянській виправній колонії №77 

Організатор: Громадська організація «Альянс української єдності».

Учасники: Олег Цвілий – голова Громадської організації «Альянс української єдності»; Сергій Ларін – колишній засуджений Олексіївської виправної колонії №25; Антон Соломко – колишній засуджений Бердянської виправної колонії №77; Єдуард Іванов – колишній засуджений Бердянської виправної колонії №77; Артем Панін – колишній в’язень; Віктор Колбанцев - адвокат; Вадим Рижков - капелан. 

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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