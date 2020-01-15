15 січня, 14:00 - Оголошення номінантів загальнонаціональної програми "Людина року - 2019"

Організатори: Генеральна дирекція та Вища Академічна Рада загальнонаціональної програми “Людина року-2019”.

Учасники: Аркадій Райцин – генеральний директор загальнонаціональної програми «Людина року»; Анатолій Кінах – голова Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року», президент Українського союзу промисловців і підприємців; Михайло Резнік – Надзвичайний та Повноважний посол України; Павло Козирєв – голова Асоціації малих міст України; Василь Костицький – доктор юридичних наук, заслужений юрист України.

Додаткова інформація за тел.: 280-98-84, e-mail: smi@ludinaroku.com.ua

Підсумкові матеріали:

Оголошено номінантів загальнонаціональної програми "Людина року - 2019" (уточнено)

За підсумками експертного опитування визначені номінанти ХХІV загальнонаціональної програми" Людина року - 2019".

Оголошення претендентів відбулося в Укрінформі за участю Генеральної дирекції та Вищої академічної ради загальнонаціональної програми "Людина року - 2019", повідомляє кореспондент агентства.

Для 24-ї програми був обраний слоган - "Натхнення перетворень".

Претендентами на звання "Людини року - 2019" у номінаціях стали:

«Регіональний лідер року»

1. Гусєв Юрій – голова Херсонської обласної державної адміністрації;

2. Скальський Владислав – голова Вінницької обласної державної адміністрації;

3. Шмигаль Денис – голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

«Міський голова року» (великих міст)

1. Бондаренко Анатолій – міський голова м. Черкаси;

2. Надал Сергій – міський голова м. Тернопіль;

3. Райкович Андрій – міський голова м. Кропивницький;

«Міський голова року» (малих міст)

1. Абрамченко Андрій – міський голова м. Ізмаїл (Одеська обл.);

2. Білоусов Андрій – міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.);

3. Коваленко Володимир – міський голова м. Нова Каховка (Херсонська обл.);

4. Редчик Сергій – міський голова м. Хмільник (Вінницька обл.);

«Лідер об'єднаної територіальної громади року»

1. Гринчук Віталій – голова Узинської міської ОТГ Київської області;

2. Дрогобецький Іван – голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області;

3. Мазур Віталій – голова Брацлавської сільської ОТГ Вінницької області;

4. Міцук Володимир – голова Білозірської сільської ОТГ Черкаської області;

«Промисловець року»

1. Кощієнко Юрій – генеральний директор «Сумський завод «Енергомаш»;

2. Смірнов Олександр – генеральний директор ТОВ «Камоцці»;

3. Яворський В'ячеслав – директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»;

«Підприємець року»

1. Булгаков Юрій – генеральний директор ТОВ «Дунайська судноплавно-стивідорна компанія»;

2. Дудзяний Сергій – генеральний директор ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна»;

3. Козицький Степан – генеральний директор ТОВ «Західнадрасервіс»;

«Менеджер року»

1. Андреєва Інга – генеральний директор представництва Masterсard Europe в Україні;

2. Козлова Ірина – генеральний директор ТОВ «Сандора»;

3. Савченко Владислав – генеральний директор компанії «PowerCode LLC.»;

«Фінансист року»

1. Анлиатамер Онур – голова Правління АТ «Кредит Європа Банк» (Україна);

2. Романчукевич Віталій – перший заступник голови правління «Індустріалбанк», Віце-президент Асоціації українських банків;

3. Фромова Юлія – голова правління АТ «Банк Альянс»;

«Лідер страхового ринку року»

1. Погорелова Наталія – голова правління Акціонерне товариство «Страхова компанія «МЕГА-ГАРАНТ»;

2. Чупиркіна Олена – голова правління Страхова компанія «ІНТЕР-ПЛЮС»;

3. Ульє Олена – голова правління ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА»;

«Лідер будівельної галузі року»

1. Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД»;

2. Корпорація «ПРОМСТАН»;

3. «Інвестиційно-будівельна компанія «ЦЕНТРОБУД»;

«Житловий комплекс року»

1. ЖК «CITY PARK» (Забудовник – компанія «Сінергія»);

2. ЖК «INTERGAL CITY» (Забудовник – компанія «Інтергал-Буд»);

3. ЖК «SCANDIA» (Забудовник – компанія «Тріумф»);

4. ЖК «WHITE LINES» (Забудовник – компанія «A Development»);

«Журналіст року»

1. Герасимович Вадим (Інтернет-портал Politeka);

2. Гутцайт Оксана (Телеканал ICTV);

3. Панченко Діана (Телеканал NewsОne);

«Митець року»

1. Ботвинов Олексій – Народний артист України, видатний український піаніст;

2. Васянович Валентин – провідний український кінорежисер, володар призу за найкращий фільм Венеціанського кінофестивалю 2019 р.;

3. Поплавський Михайло – Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії «Українська пісня року»;

«Спортсмен року»

1. Беленюк Жан – Чемпіон Світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 р. у категорії до 85 кг.;

2. Магучіх Ярослава – Срібна призерка Чемпіонату Світу зі стрибків у висоту 2019 р.;

3. Харлан Ольга – Чемпіонка Світу з фехтування на шаблях 2019 р.;

«Благодійний фонд року»

1. БФ «Велика родина» (Президент - Олександр Ульянченко);

2. БФ «Запорука» (Президент - Наталія Оніпко);

3. БФ «Серце до серця» (Голова правління - Яна Сидор);

«Нова генерація року»

1. Костиря Інна – громадський діяч, доктор політичних наук;

2. Мішина Ксенія – українська акторка театру і кіно;

3. Олійник Лілія – громадський діяч, засновниця бренду здорового харчування iLive.

«Культурно-мистецький проект року»

Приватний музей історичного костюму і стилю Victoria Museum, засновниця та директор Вікторія Лисенко.

Загальнонаціональна програма «Людина року» — програма, яка передбачає присудження цього титулу за професійні і суспільно важливі досягнення. Заснована в 1995 році.

Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми.

Урочиста церемонія вручення премії «Людина року - 2019» відбудеться 21 березня у Національній опері України.

Відео заходу:

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