Оголошення номінантів загальнонаціональної програми "Людина року - 2019"
Організатори: Генеральна дирекція та Вища Академічна Рада загальнонаціональної програми “Людина року-2019”.
Учасники: Аркадій Райцин – генеральний директор загальнонаціональної програми «Людина року»; Анатолій Кінах – голова Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року», президент Українського союзу промисловців і підприємців; Михайло Резнік – Надзвичайний та Повноважний посол України; Павло Козирєв – голова Асоціації малих міст України; Василь Костицький – доктор юридичних наук, заслужений юрист України.
Додаткова інформація за тел.: 280-98-84, e-mail: smi@ludinaroku.com.ua
Підсумкові матеріали:
Оголошено номінантів загальнонаціональної програми "Людина року - 2019" (уточнено)
За підсумками експертного опитування визначені номінанти ХХІV загальнонаціональної програми" Людина року - 2019".
Оголошення претендентів відбулося в Укрінформі за участю Генеральної дирекції та Вищої академічної ради загальнонаціональної програми "Людина року - 2019", повідомляє кореспондент агентства.
Для 24-ї програми був обраний слоган - "Натхнення перетворень".
Претендентами на звання "Людини року - 2019" у номінаціях стали:
«Регіональний лідер року»
1. Гусєв Юрій – голова Херсонської обласної державної адміністрації;
2. Скальський Владислав – голова Вінницької обласної державної адміністрації;
3. Шмигаль Денис – голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
«Міський голова року» (великих міст)
1. Бондаренко Анатолій – міський голова м. Черкаси;
2. Надал Сергій – міський голова м. Тернопіль;
3. Райкович Андрій – міський голова м. Кропивницький;
«Міський голова року» (малих міст)
1. Абрамченко Андрій – міський голова м. Ізмаїл (Одеська обл.);
2. Білоусов Андрій – міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.);
3. Коваленко Володимир – міський голова м. Нова Каховка (Херсонська обл.);
4. Редчик Сергій – міський голова м. Хмільник (Вінницька обл.);
«Лідер об'єднаної територіальної громади року»
1. Гринчук Віталій – голова Узинської міської ОТГ Київської області;
2. Дрогобецький Іван – голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області;
3. Мазур Віталій – голова Брацлавської сільської ОТГ Вінницької області;
4. Міцук Володимир – голова Білозірської сільської ОТГ Черкаської області;
«Промисловець року»
1. Кощієнко Юрій – генеральний директор «Сумський завод «Енергомаш»;
2. Смірнов Олександр – генеральний директор ТОВ «Камоцці»;
3. Яворський В'ячеслав – директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»;
«Підприємець року»
1. Булгаков Юрій – генеральний директор ТОВ «Дунайська судноплавно-стивідорна компанія»;
2. Дудзяний Сергій – генеральний директор ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна»;
3. Козицький Степан – генеральний директор ТОВ «Західнадрасервіс»;
«Менеджер року»
1. Андреєва Інга – генеральний директор представництва Masterсard Europe в Україні;
2. Козлова Ірина – генеральний директор ТОВ «Сандора»;
3. Савченко Владислав – генеральний директор компанії «PowerCode LLC.»;
«Фінансист року»
1. Анлиатамер Онур – голова Правління АТ «Кредит Європа Банк» (Україна);
2. Романчукевич Віталій – перший заступник голови правління «Індустріалбанк», Віце-президент Асоціації українських банків;
3. Фромова Юлія – голова правління АТ «Банк Альянс»;
«Лідер страхового ринку року»
1. Погорелова Наталія – голова правління Акціонерне товариство «Страхова компанія «МЕГА-ГАРАНТ»;
2. Чупиркіна Олена – голова правління Страхова компанія «ІНТЕР-ПЛЮС»;
3. Ульє Олена – голова правління ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА»;
«Лідер будівельної галузі року»
1. Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД»;
2. Корпорація «ПРОМСТАН»;
3. «Інвестиційно-будівельна компанія «ЦЕНТРОБУД»;
«Житловий комплекс року»
1. ЖК «CITY PARK» (Забудовник – компанія «Сінергія»);
2. ЖК «INTERGAL CITY» (Забудовник – компанія «Інтергал-Буд»);
3. ЖК «SCANDIA» (Забудовник – компанія «Тріумф»);
4. ЖК «WHITE LINES» (Забудовник – компанія «A Development»);
«Журналіст року»
1. Герасимович Вадим (Інтернет-портал Politeka);
2. Гутцайт Оксана (Телеканал ICTV);
3. Панченко Діана (Телеканал NewsОne);
«Митець року»
1. Ботвинов Олексій – Народний артист України, видатний український піаніст;
2. Васянович Валентин – провідний український кінорежисер, володар призу за найкращий фільм Венеціанського кінофестивалю 2019 р.;
3. Поплавський Михайло – Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії «Українська пісня року»;
«Спортсмен року»
1. Беленюк Жан – Чемпіон Світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 р. у категорії до 85 кг.;
2. Магучіх Ярослава – Срібна призерка Чемпіонату Світу зі стрибків у висоту 2019 р.;
3. Харлан Ольга – Чемпіонка Світу з фехтування на шаблях 2019 р.;
«Благодійний фонд року»
1. БФ «Велика родина» (Президент - Олександр Ульянченко);
2. БФ «Запорука» (Президент - Наталія Оніпко);
3. БФ «Серце до серця» (Голова правління - Яна Сидор);
«Нова генерація року»
1. Костиря Інна – громадський діяч, доктор політичних наук;
2. Мішина Ксенія – українська акторка театру і кіно;
3. Олійник Лілія – громадський діяч, засновниця бренду здорового харчування iLive.
«Культурно-мистецький проект року»
Приватний музей історичного костюму і стилю Victoria Museum, засновниця та директор Вікторія Лисенко.
Загальнонаціональна програма «Людина року» — програма, яка передбачає присудження цього титулу за професійні і суспільно важливі досягнення. Заснована в 1995 році.
Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми.
Урочиста церемонія вручення премії «Людина року - 2019» відбудеться 21 березня у Національній опері України.
Відео заходу:
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