Прогноз 2020: виклики і можливості. Презентація доповіді

24 грудня, 12:00 - презентація доповіді на тему: “Прогноз 2020: виклики і можливості”

Організатор: Український інститут майбутнього (UIF).

Учасники: Віктор Андрусів - виконавчий директор, експерт Українського інституту майбутнього (UIF); Анатолій Амелін - директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF); Євген Єнін - директор програми реформи правоохоронних органів та судової влади Українського інституту майбутнього (UIF); Ігар Тишкевич - експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього (UIF); Ілія Куса - експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього (UIF).

Коротко. Чи стане 2020 рік вирішальним у долі Донбасу – буде мир чи протистояння продовжиться? Яка доля чекає на Уряд та Парламент країни ? Що стане з гривнею – курс зросте чи впаде? Як зміниться ринок землі? Що очікувати від міжнародних партнерів у наступному році?

Відповіді на усі ці питання у щорічній, уже четвертій аналітичній доповіді експертів Українського інституту майбутнього «Прогноз 2020: виклики і можливості».

Учасники заходу розглянуть ключові сценарії розвитку політичної та економічної ситуації наступного року.

Довідково. Український інститут майбутнього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни й моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні; надає компетентну оцінку подіям, формулює конкретні рекомендації до дій; пропонує ефективні рішення.

Місія Українського інституту майбутнього – проєктування успішного майбутнього України через експертні дослідження й дискусії, що стимулюватимуть ухвалення якісних політичних рішень як в українській, так і міжнародній політиці.

Підсумкові матеріали:

У питанні Донбасу Україна поки перебуває на етапі "не війни і не миру" - експерт

Існують кілька ключових сценаріїв з вирішення питання Донбасу, однак Україна наразі перебуває на етапі "не війни і не миру".

Так зазначив під час презентації доповіді “Прогноз 2020: виклики і можливості” в Укрінформі експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

"Якщо ми говоримо про сценарій по Донбасу - є декілька ключових сценарних груп. Перша - "не війни і не миру", в якій ми існуємо сьогодні. Друга сценарна група - мирне повернення Донбасу - воно включає в себе все - від реалізації "плану Путіна" з мирного повернення і закінчуючи нашим планом. Третій сценарій - неукраїнський Донбас. І четвертий - військовий сценарій", - зазначив він.

Тишкевич зауважив, що, зважаючи на зовнішньополітичну ситуацію в країні, "США наразі не зацікавлені виходити на велику угоду з РФ з розподілу сфер впливу".

"Російська Федерація, якщо аналізувати її галузеві програми розвитку, зацікавлена вийти з-під санкцій та обмежень... І, відповідно до цього, буде проходити так званий мирний процес, проходитимуть перемовини, РФ на цих перемовинах пробуватиме закласти "міни уповільненої дії" для наступних кроків", - зауважив експерт.

Втім, наголосив Тишкевич, 2020-ий рік для України продовжиться у базовому сценарії "не війни і не миру".

Торгові війни та суперечки, а також боргові зобов'язання є ключовими викликами для економіки України у новому році - експерт

Серед зовнішніх викликів та ризиків для стабільності української економіки залишаються торгові війни між США та Китаєм, торгові суперечки між США та Європою, вибори в США, а також зовнішні боргові зобов'язання України.

Про це в Укрінформі під час презентації доповіді на тему "Прогноз 2020: виклики та можливості" сказав директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолій Амелін.

"Одними з ключових викликів (з якими доведеться зіткнутися Україні та світу у 2020 році - ред.) залишаються торгові війни між США та Китаєм, а також потенційні ризики торгових воєн і торговельних суперечок між США та Європою. Крім того може бути просадка економіки Китаю, оскільки Китай уповільнює темпи зростання, що в свою чергу знижує темпи попиту на сировинні активи у світі", - сказав Амелін.

За його словами, не менш важливим фактором від якого залежатимуть темпи розвитку вітчизняної економіки, є вибори в США, оскільки вони визначать довгострокову стратегію розвитку країни та відповідно відносини з Україною.

Крім того, важливим викликом для України у майбутні роки є так звані "облігації Яресько" - це зовнішні боргові зобов'язання, які були випущені внаслідок реструктуризації боргів, і передбачають підвищену премію власникам облігацій у разі економічного зростання України.

Також, на думку експерта, важливим фактором розвитку економіки для України наступними роками є продуктивна робота банківського сектору. І не дивлячись на те, що Україна за останні роки пройшла так званий банкопад і відповідно очищення банківської системи, довіра до банків повною мірою так і не відновилося, оскільки ресурси, акумульовані у вигляді депозитів, йдуть не на кредитування економіки, а інвестуються в ОВДП та у депозитні сертифікати Нацбанку.

"Важливим фактором стимулювання економіки буде запуск кредитування для малого та середнього бізнесу. Також найочевиднішим фактором зростання економіки наступного року є запуск ринку землі. Вже сьогодні є кілька фондів, які акумулюють ресурси для участі у придбанні землі", - зазначив експерт.

Відео заходу:

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