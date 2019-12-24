24 грудня, 10:00 - пресконференція на тему: “Підсумки п’ятирічного проєкту “Сонячні лікарні" - альтернативні джерела енергії в мережі медико-соціальних закладів України"

Організація: Благодійний Фонд "Здоров'я для всіх".

Учасники: Сергій Шевчук - голова благодійного Фонду "Здоров'я для всіх" (м. Київ); Тетяна Пащенко - радник голови Харківської районної ради; Дмитро Колосовський - директор ТОВ «Солар Сервіс»; Павло Рівер - винахідник-раціоналізатор, автор проєкту щодо сонячної черепиці, переможець конкурсу екологічних інноваційних стартап–проєктів в рамках програми GCIP в Україні при підтримці UNIDO/GEF.

Довідково. Проєкт «Сонячні батерії» функціонує вже п'ятий рік. За цей проміжок часу, більш як на 30 медико-соціальних об'єктах у дев'яти регіонах України у вигляді благодійної допомоги було встановлено системи сонячних колекторів для нагріву води, фотопанелі для вироблення електроенергії або теплові насоси для обігріву приміщень. Серед об'єктів - заклади МОЗ, Міноборони, Академії медичних наук, Мінсоцполітики.

Як повідомляють організатори, одним із способів збільшити питому вагу медичних технологій є запровадження альтернативних джерел енергії, в першу чергу - використання сонячної енергії. Запровадження джерел "чистої енергії" не лише заощаджує кошти на лікування хворих в медичних установах, але й стає прикладом для наслідування для інших господарюючих суб'єктів.

Підсумкові матеріали:

В Україні 30 лікарень обладнали сонячними панелями

В Україні 30 лікарень обладнали сонячними панелями в рамках проєкту "Сонячні панелі", що дало змогу перенаправити кошти на потреби пацієнтів.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив голова благодійного Фонду "Здоров'я для всіх" Сергій Шевчук.

"Проєкт "Сонячні лікарні" - перші 30 лікарень в Україні, які використовують чисту сонячну безоплатну енергію сонця для своїх потреб. Проєкт має гуманітарний характер, оскільки він направлений на збільшення коштів для потреб пацієнтів, і друге - екологічний аспект... Ми порахували, що середній заклад витрачає на комунальні послуги у 6-7 разів більше, ніж на медичні технології та ліки. Сьогодні ми можемо підбити підсумки нашої п'ятирічної діяльності", - зазначив Шевчук.

За його словами, проєкт почали у місті Гайворон Кіровоградської області.

"Там велика лікарня, що обслуговує міста трьох областей, однак вона мала проблеми, пов'язані з лімітом електроенергії. Цей ліміт був такий, що вони боялися увімкнути обігрівач для води", - відзначив Шевчук.

Наступні об'єкти були в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та інших областях.

"Ми шукали підрядників, інженерних фахівців, які б робили це якісно. Ми знайшли дві організації у Херсоні та Миколаєві", - розповів Шевчук.

Проєкт "Сонячні батареї" функціонує вже п'ятий рік. За цей проміжок часу більш як на 30 медико-соціальних об'єктах у дев'яти регіонах України у вигляді благодійної допомоги було встановлено системи сонячних колекторів для нагріву води, фотопанелі для вироблення електроенергії або теплові насоси для обігріву приміщень. Серед об'єктів - заклади МОЗ, Міноборони, Академії медичних наук, Мінсоцполітики.

Відео заходу:

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