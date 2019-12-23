23 грудня, 14:00 - Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики до 2020 року

Організатори: "Бюро ВООЗ в Україні"; Об’єднання "Коаліція за вакцинацію".

Учасники: Зоряна Скалецька - міністр охорони здоров'я України; Лада Булах - член комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД; Андрій Скіпальський - генеральний директор Директорату громадського здоров’я; Ігор Кузін - в.о.генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України; Максим Іонов - директор Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА; Олена Лукашевич - директор Київського міського центру громадського здоров'я; др. Вусала Аллахвердієва - технічний спеціаліст, програма "Захворювання,що попереджаються вакцинацією та імунізація", бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO) в Україні; Андрій Славуцький - керівник програми з питань здоров'я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) в Україні; Тетяна Растрігіна - старший менеджер з виконання проєктів, Відділ програм з охорони здоров'я, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID); Умід Шарапов - доктор медичних наук, епідеміолог відділу глобальної імунізації Центру глобального здоров’я та Центру з контролю та профілактики захворювань, Атланта (США); Микола Поліщук - професор, в.о. президента Товариства Червоного Хреста України; Сергій Завадський - представник Ротарі Інтернешнл, Паст-Губернатор Дистрикту 2232 (Україна-Білорусь), голова ротарійського Національного комітету Поліо Плюс в Україні; Алла Волоха - професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика; Марина Маменко - доктор медичних наук, декан педіатричного факультету НМПАО імені П. Л. Шупика, голова правління Української Академії Педіатричних спеціальностей; Юрій Степановський - кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології; Віктор Ляшко - експерт за напрямком розбудови системи громадського здоров'я проектного офісу реформ Міністерства охорони здоров'я України; Тимофій Бадіков - виконавчий директор ГО “Батьки за вакцинацию”, представник Об’єднання “Коаліція за вакцинацію”.

Модератор – Андрій Куликов.

Теми до обговорення:

Завдання, передбачені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України в сфері охорони здоров’я.

Законопроєкт “Про систему громадського здоров'я”.

Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року. Ключові оцінки, показники та напрями.

Статистика імунізації в Україні та показники охоплення вакцинацією.

Роль та досвід громадських організацій у розвитку імунопрофілактики в Україні.

Спільний проєкт Об'єднання “Коаліція за вакцинацію”.

Додаткова інформація за тел.: 067 423 64 17, e-mail: info@bzv.org.ua (Олена Кукуєвицька).

Підсумкові матеріали:

У Раді планують переглянути відповідальність батьків за відмову від щеплення дітей

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації ініціював створення робочої групи, яка перегляне відповідальність і наслідки за відмову від обов’язкового щеплення дітей.

Про це в Укрінформу на круглому столі, присвяченому питанням імунопрофілактики, сказала народний депутат, член Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах.

“На сьогодні ми ініціювали робочу групу з представниками Комітету з питань освіти та науки, МОН, представниками Комітету правової діяльності для того, щоб переглянути відповідальність і наслідки за відмову від вакцинації дітей. На сьогодні це питання не регулюється взагалі”, - підкреслила Булах.

Вона наголосила, що питання відповідальності частково може бути вирішено за рахунок комунікації і мотивації людей, але з попереднього досвіду України в питаннях імунізації населення можна зробити висновок, що в юридичному контексті відсутність відповідальності формує безгрунтовну відмову від щеплення - на основі або чуток з боку близького оточення, або на підставі фейкових повідомлень в ЗМІ про те, що від щеплення захворіла якась дитина.

“Медики, багато громадських організацій мають консолідовану думку - якщо країна забезпечує сьогодні на 100% потребу всіх українців необхідним щепленням згідно з Національним календарем щеплень, то у батьків мають бути дуже вагомі причини для відмови від вакцинації дітей. Або все ж таки нести усвідомлено відповідальність за ризики як своїй дитині, так і тому організованому дитячому колективу, де дитина отримує освіту”, - сказала Булах.

За її словами, це не означає, що дитина буде позбавлена можливості отримувати освіту.

"Сьогодні парламентарії, міністерство мають знайти той баланс, щоб кожна дитина могла отримувати право і на освіту, і на здоров’я, і на безпечне середовище. І коли батьки відмовляються від гарантованого державою щеплення, вони повинні усвідомлювати, що тоді і освітні послуги дитина буде отримувати не в організованому дитячому колективі. Але почуйте це коректно, це не означає, що дитина буде позбавлена права на освіту", - наголосила Булах.

Також Булах повідомила, що зараз Комітет ВР з питань здоров’я нації, МОЗ, Центр громадського здоров’я працюють над двома планами імунопрофілактики населення. За її словами, останніми роками вдалося підвищити рівень вакцинації населення. Тому перший план, розрахований на два роки, передбачає, перш за все, утримання на тому ж рівні і підвищення рівня вакцинації, боротьба з міфами щодо вакцинації та фейками в ЗМІ. Другий план за рекомендаціями ВООЗ — десятирічний, і покликаний упорядкувати систему закупівель вакцин, логістику, систему збереження та холодовий режим для вакцин, комунікацію з пацієнтами, навчання лікарів щодо мотивації українців вакцинувати не тільки дітей, а й дорослих.

Відео з круглого столу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк