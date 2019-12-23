Презентація змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду

23 грудня, 16:00 - пресконференція на тему: “Мін’юст та Державна архівна служба відновлюють права користувачів на вільне копіювання архівних документів”

Організатор: Міністерство юстиції України.

Спікери: Євгеній Горовець - перший заступник міністра юстиції України; Анатолій Хромов - голова Державної архівної служби.

Коротко. Спікери презентують затверджені наказом Мін’юсту зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам. Зокрема, зміни передбачають спрощення доступу користувачів до архівних матеріалів.

Підсумкові матеріали:

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Міністерство юстиції України та Державна архівна служба України презентували затверджені наказом Мін’юсту зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам.

Презентація відбулася під час пресконференції в Укрінформі.

Як зазначив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець, “міністерство юстиції спільно з Державною архівною службою робить крок назустріч усім користувачам архівних матеріалів”.

“20 грудня 2019 року було оприлюднено та, відповідно, набув чинності наказ Мін’юсту, яким внесено зміни до порядку користування документами Національного архівного фонду, що належить державі та територіальним громадам. І цим наказом знято, напевно, найбільш болючі питання у відносинах між Державною архівною службою та користувачами архівних матеріалів”, - сказав Горовець.

Він нагадав, що у 2018 році наказом Мін’юсту були внесені зміни у порядок користування документами Національного архівного фонду, “які багатьма архівістами оцінені як такі, що істотно звужують їх права щодо доступу до архівних матеріалів”.

“У зв’язку з цим було ініційовано відповідний судовий процес, який розглядався в Окружному адміністративному суді міста Києва, цей судовий процес було завершено ухваленням відповідного судового рішення, яким окремі положення цього наказу від 2018 року було скасовано”, - нагадав перший заступник міністра.

Він зауважив, що Міністерство юстиції не оскаржувало ухвалене рішення суду.

“Ми готові приймати відповідальність за відповідні рішення. Ми вважаємо, що рішення суду було цілком правильним, воно іде в руслі наших уявлень про взаємодію між архівістами і користувачами. Таким чином ми, звісно, і не оскаржували це рішення суду і відразу почали процедуру його виконання”, - сказав Горовець.

Також, за словами урядовця, Мін’юст вважає, що ухвалене рішення суду - “перший крок, коли суд скасував найбільш одіозні положення відповідного порядку”.

“Якщо говорити про суть змін, які набули чинності, то обговорюваним наказом скасована практично абсолютно необгрунтована норма, яка існувала донедавна, що оригінали документів надаються користувачу повторно через 3 місяці після повернення їх до архіву сховища. Ця норма виключена і наразі цього обмеження немає”, - пояснив Горовець.

За його словами, у попередній версії наказу був вичерпний перелік технічних засобів, за допомогою яких можна копіювати документи, зокрема у визначеному переліку фігурували телефони, фотоапарати, планшетні комп’ютери і не згадувалися сканери.

“І в цій частині суд дійшов висновку, що це порушує права користувачів матеріалів, і відповідними змінами ці обмеження зняті”, - повідомив Горовець.

Окрім того, новий наказ Мін’юсту скасовує заборону копіювати власними технічними засобами документи великих форматів та заборону копіювати інформацію в автоматизованих пошукових системах.

“Ми вважаємо, що доступність архівних матеріалів значною мірою підвищилася”, - сказав Горовець.

Він додав, що рішення суду передбачає часткове задоволення позову, але “окремі претензії позивача та архівної спільноти є слушними і потребують більш широкої дискусії”.

“Я вітаю цей наказ Міністерства юстиції, який вже дає змогу користувачам робити копії технічними засобами. Мова іде про аматорські копії, які необхідні для власних досліджень - наукових або генеалогічних”, - додав голова Державної архівної служби Анатолій Хромов.

Як повідомлялося, у 2018 році дослідник Олександр Краковський подав до суду позов до Центрального державного історичного архіву України м. Київ через відмову надати платну послугу копіювання архівних документів.

Відео заходу:

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