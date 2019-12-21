21 грудня, 11:00 - “Громада і закон”: створення Департаменту юридичного забезпечення

Організатор: “Громада і закон”.

Спікер: Михайло Ільницький - голова правління ВГО “Громада і закон”.

Коротко. Під час пресконференції буде оголошено про створення Департаменту юридичного забезпечення при ВГО “Громада і закон”.

Також учасники заходу обговорять пропозиції до деяких законодавчих актів України щодо обігу ринку земель сільськогосподарського призначення та оприлюднять заяви з питань антикорупційної програми на 2020 рік.

Підсумкові матеріали:

У політичній партії “Громада і закон” заявили про наміри іти на місцеві вибори 2020 року

Голова правління ВГО “Громада і закон” Михайло Ільницький наголосив, що політична партія “Громада і закон” піде на місцеві вибори в Україні 2020 року.

Про це він сказав під час конференції в Укрінформі.

Він зауважив, що політична партія “Громада і закон” почала свою діяльність у 2015 році та анонсував проведення з’їзду партії у 2020 році.

“Хочу також гарантувати вам, що присутні тут представники або керівники ГО разом з нами підуть на вибори 2020 року, місцеві вибори”, - сказав Ільницький.

Учасники конференції обговорили також пропозиції до деяких законодавчих актів України щодо обігу ринку земель сільськогосподарського призначення, наголосили на необхідності боротьби з корупцією в Україні.

Участь у конференції взяли голови обласних партійних та громадських організацій, адвокати Департаменту юридичного забезпечення “Громада і закон”, а також - представники Аграрної палати України, Об‘єднаної ради українського та зарубіжного козацтва, ВГОІ «Союз Чорнобиль Україна», Всеукраїнської громадської організації «Народний антикорупційний нагляд», представники громадськості.

Як відомо, 22 березня 2010 року Михайло Ільницький створив Всеукраїнську громадську організацію "Громада і закон", а 27 березня 2015 року свідоцтво отримала і партія "Громада і закон". Ільницький є водночас головою партії і громадської організації.

Відео з круглого столу:

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