Позашкільна освіта–2019: десять перемог. Презентація досягнень

23 грудня, 11:00 - Позашкільна освіта–2019: десять перемог

Організатори: Міжнародна асоціація позашкільної освіти, Інженерно-педагогічний факультет та кафедра позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Видавнича група «Шкільний світ».

Учасники: Ірина Верещук - народний депутат України; Євген Красняков - народний депутат України ІІ та ІІІ скликань, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, кандидат наук з державного управління, доцент; Василь Кремень - президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України, НАПН України, доктор філософських наук, професор; Валентина Хиврич - генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіті і науки України; Олена Биковська - президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор; Марина Мосієнко - генеральний директор видавничої групи «Шкільний світ», кандидат філологічних наук; Людмила Мозгова - аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України; Наталія Савенко - виконавчий директор Міжнародної асоціації позашкільної освіти, директор Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва.

Коротко. Основна мета заходу – презентація досягнень і перемог позашкільної освіти у 2019 році, нагородження почесними відзнаками «Лідер позашкільної освіти–2019».

Учасники заходу презентують основні перемоги позашкільної освіти у 2019 році, а саме:

- законодавчу підтримку позашкільної освіти;

- державно-громадське партнерство позашкільних дій;

- підвищення якості позашкільної освіти;

- успішні проєкти позашкілля:розширення медіапростору;

- розвиток позашкілля в громадах;

- професійну підготовку педагогів позашкільної освіти;

- розвиток програмно-методичного забезпечення позашкільної освіти.

Підсумкові матеріали:

В Україні позашкільною освітою охоплено понад 5 млн дітей - експерт

Понад 5 млн українських дітей залучено до позашкільної освіти.

Про це на пресконференції в Укрінформі, присвяченій позашкільній освіті, сказала голова Міжнародної асоціації позашкільної освіти Олена Биковська.

“Позашкільна освіта виконує три основні функції: це, перш за все, освіта, соціокультурна функція і, безумовно, економічна. ...Щороку кількість дітей, які залучаються до позашкільної освіти, збільшується. Зараз у закладах позашкільної освіти навчаються понад 2 млн дітей. А до різних форм позашкільної освіти залучено понад 5 млн дітей. При цьому тільки в системі освіти функціонує 1382 закладів позашкільної освіти і понад 77 тисяч гуртків, груп та творчих об'єднань”, - підкреслила Биковська.

Також на пресконференції зазначалося, що у 2019 році в системі позашкільної освіти відбулося кілька визначних подій, які сприятимуть розвитку цієї галузі освіти. Серед здобутків у сфері розвитку позашкільної освіти у 2019 році учасники пресконференції відзначили законодавчу підтримку позашкільної освіти, а саме: внесення змін в закон “Про позашкільну освіту”, захист прав дітей на позашкільну освіту, внесення поправок до законопроєкту №2299 у частині визнання позашкільної освіти як рівня освіти, а також державно-громадське партнерство в галузі позашкільної освіти тощо.

Також на пресконференції були нагороджені проєкти у сфері позашкільної освіти, які реалізовувалися у 2019 році: “Позашкільна освіта: єдність теорії та практики”, проєкт “Ідеї Сухомлинського у практиці роботи навчальних закладів”, “Позашкіллля заради майбутнього”, проєкт “Створення лабораторії робототехніки”, проєкт “Створення сучасного туристичного осередку м. Сєвєродонецьк”, проєкт “Не будь байдужим”.

Відео заходу:

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