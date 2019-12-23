Презентація соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

23 грудня, 10:00 - публічна презентація результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції

Організатор: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Учасники: Олег Наливайко - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Андрій Каракуц - голова ГО «Центр прикладних досліджень»; Юрій Щедрін - директор ГО «Центр прикладних досліджень».

Довідково. Презентація щодо проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року загальнонаціонального соціологічного дослідження. Його мета - відстеження змін у ставлені громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 35-р.

Підсумкові матеріали:

Ідею вступу до НАТО як гарантію безпеки України підтримують 50,3% українців - дослідження

Вступ України до НАТО вважають пріоритетним варіантом гарантування безпеки України 50,3 % громадян нашої держави.

Про це заявив на презентації в Укрінформі результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції голова ГО «Центр прикладних досліджень» Андрій Каракуц, повідомляє кореспондент агентства.

"Більше половини населення - 50,3% українців, вважає, що аби забезпечити належний рівень захисту держави, необхідно вступити до НАТО", - сказав Каракуц.

Він поінформував, що значно меншою популярністю користується ідея закріплення позаблокового статусу України - її підтримують 18% громадян, 9% вважають, що гарантувати безпеку держави може формування військового союзу з РФ та країнами СНД і близько 23 обрали інші варіанти, зокрема утворення військового союзу із США.

Як засвідчило дослідження, у регіональному розрізі найактивніше вступ до НАТО підтримують жителі західного регіону України - 69%, в центральному регіоні підтримка НАТО становить 49%, на півночі - 55%, на сході - 43%, на півдні і на Донбасі - по 29%.

Найменша підтримка вступу України до НАТО, якщо дивитися по областях, зафіксована у Луганській області - близько 16%, найвища у Львівській області - майже 80%.

Каракуц також відзначив, що за п'ять років - порівняно з березнем 2014 року, коли ідею вступу до НАТО підтримувало 34% українців, - ця підтримка зросла майже на 20%.

Дослідження проводилося з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. Загалом було опитано 2035 осіб по всій Україні, окрім тимчасово окупованої території Криму та тимчасово неконтрольованої території України у Донецькій та Луганській областях, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Близько половини українців вважають НАТО оборонним союзом - опитування

Близько половини українців - 45% - вважають Північноатлантичний блок оборонним союзом.

Про це заявив в Укрінформі на презентації результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції голова ГО «Центр прикладних досліджень» Андрій Каракуц.

"Щодо сприйняття українцями НАТО, то в першу чергу вони вважають Північноатлантичний блок оборонним союзом - 45%. Відносно популярною залишається також точка зору, що це союз країн, створений для протидії Радянському Союзу та Російській Федерації - 19%, як миротворчу організацію Альянс розглядають 13% населення. Водночас кожен десятий українець - 11% - вважає, що НАТО є агресивним військовим блоком. Тобто населення України все ж таки насамперед вважає, що НАТО покликане захищати держави-члени ", - сказав Каракуц.

Він поінформував, що на регіональному рівні НАТО як оборонний союз найбільше сприймають у центрі, на заході, півночі, найменше на Донбасі - 25%. Як антирадянський та антиросійський блок найчастіше Альянс сприймають на півдні України - 32%, найменше у центрі - 10%. Як до миротворчої організації до НАТО ставляться найбільше українців на сході та на Донбасі - по 18%, а сприйняття Альянсу як агресивного військового блоку найбільш характерне для Донбасу - 18%.

Дослідження проводилося з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. Загалом було опитано 2035 осіб по всій Україні, окрім тимчасово окупованої території Криму та тимчасово неконтрольованої території України у Донецькій та Луганській областях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

За пів року кількість українців, які вважають себе добре поінформованими про НАТО, зросла на 6% - Наливайко

За пів року - з березня по листопад - кількість українців, які вважають себе добре поінформованими про Північноатлантичний Альянс, зросла на 6% і наразі становить 21%.

Про це заявив в Укрінформі на презентації результатів соціологічного дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко, повідомляє кореспондент агентства.

"Це повторне дослідження. Ми на початку року ( в березні. - ред.) робили певні виміри і хочемо подивитися, якою є тенденція. Я хочу звернути увагу на цифри, які говорять про стабільну підтримку вступу України до НАТО і про збільшення на 6% - (з 15 до 21 %. - ред.) кількості тих, хто вважає себе добре поінформованим про Альянс, а також про зацікавленість громадян в отриманні інформації про НАТО та процеси євроатлантичної інтеграції, яку нині висловлюють понад 60% опитаних", - сказав Наливайко

Він поінформував, що Держкомтелерадіо вже третій рік поспіль опікується виконанням Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України та стратегії комунікації у сфері євроінтеграції.

За словами Наливайка, у цьому сенсі 2019 рік був досить ефектним, зокрема було проведено чотири великі інформаційні кампанії і три соціологічних дослідження, конкурс на кращу публікацію з тематики НАТО, переможці якого мали змогу відвідати штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, та серію тематичних семінарів.

Наливайко також повідомив, що Держтелерадіо і наступного року виконуватиме цю державну програму, бюджет якої становить 20 млн грн.

Дослідження проводилося з 20 листопада по 4 грудня 2019 року. Загалом було опитано 2035 осіб по всій Україні, окрім тимчасово окупованої території Криму та тимчасово неконтрольованої території України у Донецькій та Луганській областях, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк