23 грудня, 12:30- Підсумки розвитку місцевого радіомовлення у 2015 - 2019 роках. Історії успіху створення нових FM-радіостанцій з локальним контентом

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Учасники: Сергій Костинський - член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; Ігор Голуб - директор КП «Радіокомпанія "Місто над Бугом”; Богдан Климковецький - директор Телерадіокомпанії “Надвірна”; Євген Ярема - директор Редакції Буського районного радіомовлення; Юрій Дараган - директор КП Тростянецької міської ради “ТРК “Тростянець”; Ірина Плющ - директор "Борзнянського районного радіомовлення "Борзна ФМ".

Коротко. Із 2015 року Національна рада активно розвиває місцеве радіомовлення. За цей час у великої кількості міст, містечок і селищ України з’явилися нові FM-радіостанції з локальним контентом. Починаючи із 2017 року, Національна рада втілює проєкт «Мовлення громад», який вивів на новий рівень процес надання місцевим радіостанціям FM-частот. Під час пресконференції член Національної ради Сергій Костинський презентує результати розвитку місцевого радіомовлення за останні 5 років.

Також в пресконференції братимуть участь представники чотирьох місцевих мовників – учасники проєкту «Мовлення громад», які на прикладах своїх радіостанцій розкажуть про сучасну роль локального FM-мовлення в житті громади.

Підсумкові матеріали:

Місцеві радіостанції за п'ять років отримали 172 FM-частоти на конкурсах Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення впродовж 2015-2019 років провела 25 конкурсів, на яких місцеві радіостанції отримали 172 FM-частоти.

Про це поінформував член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський під час пресконференції «Підсумки розвитку місцевого радіомовлення у 2015–2019 роках. Історії успіху створення нових FM-радіостанції з локальним контентом», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із 2015 року Національна рада провела 25 конкурсів, на яких місцеві радіостанції отримали 172 FM-частоти. Уже в 2017 році ми змінили свої підходи - започаткували проект "Мовлення громад", який вивів нашу історію з розвитку місцевого мовлення на зовсім інший рівень. Цей проєкт полягав у тому, що ми почали здійснювати пакетні замовлення областей. Першим регіоном, де ми здійснили такий пілот, стала Харківська область, далі були Львівщина, Сумщина, Івано-Франківщина", - зазначив Костинський.

Одним із напрямків проєкту "Мовлення громад" стало проведення форматних конкурсів, зорієнтованих лише на місцевих мовників. За результатами семи таких конкурсів місцеві радіостанції отримали 127 із 172 частот.

Разом з тим 20 грудня Нацрада оголосила восьмий конкурс із розвитку місцевого радіомовлення, на який виставлено 29 FM-частот у 12-ти областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за п'ять років 113 місцевих телерадіоорганізацій отримали FM-частоти для розбудови власного мовлення, завдяки чому з'явилася 91 нова локальна радіостанція.

Відео заходу:

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